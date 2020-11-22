Эуштакиу: "Жота не задержится в "Ливерпуле" и уйдет на повышение"

Стивен Эуштакиу, бывший партнер Диогу Жоты по португальскому клубу "Пасуш де Феррейра", уверен, что нападающий не задержится в "Ливерпуле" и в обозримом будущем уйдет на повышение.

Жота сразу же принялся проявлять себя, перебравшись в "Ливерпуль" из "Вулверхэмптона" в минувшее трансферное окно за 45 миллионов фунтов.



В 11 матчах за команду Юргена Клоппа 23-летний португалец забил семь голов, включая хет-трик против "Аталанты" в Лиге Чемпионов.



Однако Эуштакиу убежден, что его старый товарищ еще далек от пика своей карьеры.



"Жота поиграл за "Пасуш", "Атлетико", "Порту", "Ливерпуль". Он много работает. Он очень трудолюбивый человек, очень целеустремленный игрок, и он весь в игре".



"Он не задержится в "Ливерпуле" — он пойдет выше. Я делил с ним раздевалку, когда он был капитаном сборной Португалии U-21".



"В плохие времена он демонстрировал очень сильный характер. Он очень скромный человек и заслуживает всю ту похвалу, которую получает", — сообщил Эуштакиу La Vanguardia.