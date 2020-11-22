Клопп: "Только пять главных тренеров против пяти замен"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что в Премьер-Лиге осталось только пять главных тренеров, по-прежнему выступающих против пяти замен.

В августе клубы высшего английского дивизиона дважды проголосовали против увеличенного количества замен, однако под давлением Клоппа и наставников других больших команд Премьер-Лига может вскоре вернуться к пяти заменам.

По словам Клоппа, необходимый кворум — минимум 14 из 20 — уже есть, и Юрген с нетерпением ожидает нового голосования боссов клубов.

"Мы в очень сложном положении, потому что из-за ситуации в мире угроза здоровью игроков выше, чем когда-либо прежде. Поэтому мы должен сделать все возможное, чтобы помочь им".

"Нам нужно разговаривать о таких вещих, потому что иначе ничего не изменится, а изменения необходимы".

"Слава Богу, мы с главными тренерами провели встречу, и если бы мы могли проголосовать в тот же день, то 15 из нас проголосовали бы за пять замен, пять — против".

"Надеюсь, теперь люди, которые принимают решения, предпримут следующие шаги", — цитирует Клоппа Daily Mirror.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2020 20:00

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  1. chr1s8rown 22.11.2020 21:00 # chr1s8rown
    Уалдер:" ага попиздите мне тут"

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  2. bes-ter 22.11.2020 20:36 # bes-ter
    Слова бы не сказал очкарик ваш если бы у ливера фигни с травмами не было

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  3. megamind13 22.11.2020 20:21 # megamind13
    Уайлдер точно среди них, кто ещё?

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  4. ignatik 22.11.2020 20:13 # ignatik
    Какие же вы тупые проблема не только в травмах игроки постоянно делают тесты и у каждой команды могут вылететь с положительный результатом а это минимум 10 дней то есть 3 игры

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  5. pavlix76 22.11.2020 20:05 # pavlix76
    Против пять клубов у которых основа хуже, чем у остальных скамеика запасных. Трое из них скоро останутся без работы. :)

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  6. meshuggah 22.11.2020 20:05 # meshuggah
    Как же он заебал всех своим ртом

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