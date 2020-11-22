Клопп: "Только пять главных тренеров против пяти замен"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что в Премьер-Лиге осталось только пять главных тренеров, по-прежнему выступающих против пяти замен.

В августе клубы высшего английского дивизиона дважды проголосовали против увеличенного количества замен, однако под давлением Клоппа и наставников других больших команд Премьер-Лига может вскоре вернуться к пяти заменам.



По словам Клоппа, необходимый кворум — минимум 14 из 20 — уже есть, и Юрген с нетерпением ожидает нового голосования боссов клубов.



"Мы в очень сложном положении, потому что из-за ситуации в мире угроза здоровью игроков выше, чем когда-либо прежде. Поэтому мы должен сделать все возможное, чтобы помочь им".



"Нам нужно разговаривать о таких вещих, потому что иначе ничего не изменится, а изменения необходимы".



"Слава Богу, мы с главными тренерами провели встречу, и если бы мы могли проголосовать в тот же день, то 15 из нас проголосовали бы за пять замен, пять — против".



"Надеюсь, теперь люди, которые принимают решения, предпримут следующие шаги", — цитирует Клоппа Daily Mirror.