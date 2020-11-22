Клопп: "Только пять главных тренеров против пяти замен"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что в Премьер-Лиге осталось только пять главных тренеров, по-прежнему выступающих против пяти замен.
В августе клубы высшего английского дивизиона дважды проголосовали против увеличенного количества замен, однако под давлением Клоппа и наставников других больших команд Премьер-Лига может вскоре вернуться к пяти заменам.
По словам Клоппа, необходимый кворум — минимум 14 из 20 — уже есть, и Юрген с нетерпением ожидает нового голосования боссов клубов.
"Мы в очень сложном положении, потому что из-за ситуации в мире угроза здоровью игроков выше, чем когда-либо прежде. Поэтому мы должен сделать все возможное, чтобы помочь им".
"Нам нужно разговаривать о таких вещих, потому что иначе ничего не изменится, а изменения необходимы".
"Слава Богу, мы с главными тренерами провели встречу, и если бы мы могли проголосовать в тот же день, то 15 из нас проголосовали бы за пять замен, пять — против".
"Надеюсь, теперь люди, которые принимают решения, предпримут следующие шаги", — цитирует Клоппа Daily Mirror.
22.11.2020 20:00
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Последние комментарии:
Уалдер:" ага попиздите мне тут"
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Слова бы не сказал очкарик ваш если бы у ливера фигни с травмами не было
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Уайлдер точно среди них, кто ещё?
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Какие же вы тупые проблема не только в травмах игроки постоянно делают тесты и у каждой команды могут вылететь с положительный результатом а это минимум 10 дней то есть 3 игры
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Против пять клубов у которых основа хуже, чем у остальных скамеика запасных. Трое из них скоро останутся без работы. :)
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Как же он заебал всех своим ртом
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