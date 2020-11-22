"Сити" рассматривает Дарвина Нуньеса на роль преемника Агуэро

"Манчестер Сити" рассматривает нападающего "Бенфики" Дарвина Нуньеса на роль преемника Серхио Агуэро.

В конце этого сезона Агуэро исполнится 33 года, и независимо от того, продлит Серхио свой контракт или нет, "Сити" нужен еще один нападающий.



Прежде с переходом на "Этихад" связывали Лаутаро Мартинеса из "Интера" и Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии", однако The Telegraph называет еще одно имя.



Речь о Нуньесе, которого "Бенфика" приобрела у "Альмерии" за рекордные для себя 21.8 млн. фунтов лишь в сентябре этого года.



На родине в Уругвае о Нуньесе говорят как о "новом Эдинсоне Кавани", и в остатке сезона "Сити" будет внимательно отслеживать успехи Дарвина.



The Telegraph также утверждает, что минувшим летом "горожане" присматривались к экс-нападающему "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, однако "Интер" потребовал за свою звезду неподъемные 94 млн. фунтов.