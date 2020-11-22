"Эвертон" прервал серию поражений, обыграв "Фулхэм"

"Эвертон" прервал серию из трех поражений подряд, переиграв на выезде "Фулхэм" со счетом 2:3.

"Ирискам" посчастливилось открыть счет уже на первой минуте, когда Ришарлисон ворвался в штрафную по левому краю, а затем с помощью рикошета прострелил во вратарскую, куда уже подоспел Доминик Калверт-Левин — 0:1.



"Дачникам" удалось ответить своим быстрым голом. Подхватив мяч на линии штрафной, Бобби Де Кордова-Рид рванул до кря вратарской, а оттуда пробил низом мимо Джордана Пикфорда — 1:1.



И все-таки "Эвертон" играл гораздо лучше, подтвердив это еще двумя голами до перерыва. На 29-й минуте Калверт-Левин с линии вратарской послал мяч сетку после прострела Люки Диня с левого края штрафной — 1:2. А спустя шесть минут все тот же Динь навесил на голову Абдулая Дукуре — 1:3.



Несмотря на дефицит в два гола, Скотту Паркеру удалось привести свою команду в чувство в перерыве. А вот "ириски", как показалось, успокоились и стали играть на удержание.



Старания "дачников" увенчались назначением пенальти на Рубене Лофтус-Чике в середине второго тайма, однако взявшийся исполнять стандарт Иван Кавалейру поскользнулся и пробил выше.



Хозяева не стали отчаиваться и на 70-й минуте забили с игры. Адемола Лукман ушел от Диня на фланге, а затем сделал короткий пас назад под удар Лофтус-Чику — 2:3.



Наиграть на еще один гол "Фулхэм" не смог — "Эвертон" выстоял и одержал свою первую с 3 октября победу.



"Фулхэм" — "Эвертон". Отчет о матче