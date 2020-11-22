"Интер Майами" хочет Жиру

Клуб Дэвида Бекхэма "Интер Майами" заинтересован в приглашении нападающего "Челси" Оливье Жиру в январе.

В этом сезоне Жиру принял участие лишь в четырех матчах Премьер-Лиги, суммарно проведя на поле чуть более часа.



Например, накануне против "Ньюкасла" главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард отвел Оливье только три минуты, и такая ситуация совершенно не устраивает 34-летнего француза в преддверии Чемпионата Европы.



Агент Жиру уже подтвердил, что его клиент, чей контракт истекает в конце сезона, готов задуматься о смене клуба зимой, и одним из претендентов на экс-игрока "Арсенала" обещает стать "Интер Майами".



В клубе Дэвида Бекхэма Жиру смог бы воссоединиться со своим бывшим партнером по "Челси" Гонсало Игуаином, добавляет Daily Mirror.