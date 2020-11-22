Фирмино уверяет, что у него нет вражды с Жотой

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино заявил, что у него нет никакой вражды с Диогу Жотой.

После своего перехода из "Вулверхэмптона" за 45 миллионов фунтов Жота забил семь голов в 11 матчах за "Ливерпуль", поставив под вопрос место Фирмино в стартовом составе.



Однако 29-летний бразилец, который в этом сезоне отличился лишь раз, рассматривает Диогу не как угрозу, а как "товарища".



"У "Ливерпуля" замечательный подбор игроков, поэтому заслужить здесь место в стартовом составе совершенно не просто, и я привык к этому".



"Диогу — превосходный футболист и еще один товарищ в составе. Мы упорно работаем на протяжении недели, а затем тренер решает, кто выйдет на матч. Поэтому у меня нет никакой персональной битвы с ним".



У "Ливерпуля" сказочная линия атаки, и я бы сказал, что по своей мощи мы не уступаем никому из больших лиг".



"Как я вижу, в этом году наша атака стала только лучше. Это не эмоционально заявление. Статистика подтверждает это".



"Что касается меня, то я упорно работаю на тренировках, а затем и в матчах, делая то, что просит Юрген Клопп. Такова моя трудовая философия, всегда", — цитирует Фирмино Daily Mail.