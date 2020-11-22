Фирмино уверяет, что у него нет вражды с Жотой
Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино заявил, что у него нет никакой вражды с Диогу Жотой.
После своего перехода из "Вулверхэмптона" за 45 миллионов фунтов Жота забил семь голов в 11 матчах за "Ливерпуль", поставив под вопрос место Фирмино в стартовом составе.
Однако 29-летний бразилец, который в этом сезоне отличился лишь раз, рассматривает Диогу не как угрозу, а как "товарища".
"У "Ливерпуля" замечательный подбор игроков, поэтому заслужить здесь место в стартовом составе совершенно не просто, и я привык к этому".
"Диогу — превосходный футболист и еще один товарищ в составе. Мы упорно работаем на протяжении недели, а затем тренер решает, кто выйдет на матч. Поэтому у меня нет никакой персональной битвы с ним".
У "Ливерпуля" сказочная линия атаки, и я бы сказал, что по своей мощи мы не уступаем никому из больших лиг".
"Как я вижу, в этом году наша атака стала только лучше. Это не эмоционально заявление. Статистика подтверждает это".
"Что касается меня, то я упорно работаю на тренировках, а затем и в матчах, делая то, что просит Юрген Клопп. Такова моя трудовая философия, всегда", — цитирует Фирмино Daily Mail.
22.11.2020 15:00
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Прям вражда должна быть! Без неё никак. О чём писать тогда околофутбольным сми и что обсуждать всяким хуесосам, называющим себя футбольными блогерами?
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