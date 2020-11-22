Гвардиола: "Тоттенхэм" — главный претендент на титул прямо сейчас"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что прямо сейчас "Тоттенхэм" является главным претендентом на титул Премьер-Лиги.
Обыграв "Сити" со счетом 2:0 накануне, "шпоры" захватили лидерство в Премьер-Лиге и увеличили отрыв от "горожан" до восьми очков.
Гвардиола высоко оценивает шансы "Тоттенхэма" на чемпионство, но и свою команду со счетов не списывает, в первую очередь надеясь улучшить игру в нападении.
"Они на вершине лиги. Поэтому, очевидно, прямо сейчас они являются большим претендентом на титул, чем кто-либо другой".
"Конечно, предстоит разыграть еще кучу очков. Мы отстаем на восемь очков, у нас один матч в запасе, но впереди нас много команд. Мы должны начать выигрывать матчи, иначе титул не будет возможен, и мы знаем это. Мы должны стараться выигрывать матчи, и мы знаем это".
"Что касается этого матча, то я не думаю, что мы сильно им уступили, однако прямо сейчас голы даются нам с трудом, и дело не в каком-то одном игроке. Всего 10 голов — это недостаточно хорошо", — цитирует Гвардиолу Goal.
22.11.2020 14:00
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Пока Сона не сломает какой нибудь хуикф0рд, то вполне претенденты
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