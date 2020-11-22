Фердинанд: "Позорное решение"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд назвал "позорным" решение рефери Дэвида Кута отменить пенальти в ворота "красных дьяволов" в матче против "Вест Бромвича".
Накануне "Юнайтед" одержал свою первую домашнюю победу в этом сезоне Премьер-Лиги, одолев "Вест Бромвич" благодаря реализованному Бруну Фернандешем пенальти — 1:0.
Однако игра могла пойти по другому сценарию, если бы немногим ранее в ворота "дьяволов" был назначен 11-метровый. Кут изначально и собирался это сделать, зафиксировав фол Фернандеша но Коноре Галлахере, но после общения с VAR и похода к монитору отменил свое решение.
По всей видимости, Кут обнаружил, что Фернандеш первым добрался до мяча и лишь потом сбил Галлахера, однако Фердинанд не согласен с арбитром.
"Это позорное решение. Его первоначальное решение было правильным. Это чистый пенальти. Чем больше ты на это смотришь, тем больше убеждаешься, что это пенальти. Как можно было пойти против своего же решения?"
"С "Вест Бромвичем" поступили безжалостно. Это была такая очевидная ситуация", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.
Conor Gallagher brought down by Bruno Fernandes. Penalty initially given, but overturned by the assistance of VAR. No penalty to West Brom #MUNWBA pic.twitter.com/BZ8eQtH6pO— Fair Advantage (@FairAdvantageCA) November 21, 2020
22.11.2020 13:00
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Последние комментарии:
Тоже не болельщик мю, но тут нет пенальти, даже если в мяч не попал. Явный нырок.
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не болею за мю , но пенальти тут нет , в мяч же видно играет
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Да кут это явный фан мю. это уже все в англии знают, только фа тупая не видит. них на уме тока расизм. тупые бриты.
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В футболе везде одни правила, но трактуют по разному. За такое в одном матче поставят пенальти, в другом нет. И дело не в вар. Так же в одном матче - мяч попал живот, грудь, бок и отскочил в руку - пенальти, точно такой же момент - нет пенальти.
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Один хер максимум что их светит это попадание в топ 6 с этими всеми пеналями ,а так бы было топ 10
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Как и в любом коллективе, школе, универе всегда найдется бездарный дегенерат, которого х** знает за какие заслуги тащат на руководящую должность, красный диплом и т.п., так и в АПЛ есть МЮ, которому всегда накинут пару лишних минут в конце матча если они проигрывают, поставят пару пенальти за балетные трюки на поле и конечно же с лупой перед мордой не заметят их фол в штрафной соперника. На сегодняшний день МЮ дно - это очевидный факт. Без помощи судейства должны болтаться в зоне вылета.
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Рефери всё верно рассудил, для этого VAR и создали. В мяч сыграл, а потом по ноге задел. А во втором случая явная рука была. Всё норм было.
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Блять 100% пендаль!!! Как они могут так тащить МУ за уши Сульшера? Тот же вариант с Челси когда Магваир был на ринге в кимано - уложив Аспикулету! И скока очков подарено МУ? Сощиталь легко.....Вопрос когда это блятсво закончится?
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Кут в этом сезоне блестает! :)
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Единственное адекватное мнение манка
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Сперва назначил но потом ему пришел мобильный перевод от Сафа и пенальти отменили. После матча в подтрибунке рассчитались.
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