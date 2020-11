Фердинанд: "Позорное решение"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд назвал "позорным" решение рефери Дэвида Кута отменить пенальти в ворота "красных дьяволов" в матче против "Вест Бромвича".

Накануне "Юнайтед" одержал свою первую домашнюю победу в этом сезоне Премьер-Лиги, одолев "Вест Бромвич" благодаря реализованному Бруну Фернандешем пенальти — 1:0.



Однако игра могла пойти по другому сценарию, если бы немногим ранее в ворота "дьяволов" был назначен 11-метровый. Кут изначально и собирался это сделать, зафиксировав фол Фернандеша но Коноре Галлахере, но после общения с VAR и похода к монитору отменил свое решение.



По всей видимости, Кут обнаружил, что Фернандеш первым добрался до мяча и лишь потом сбил Галлахера, однако Фердинанд не согласен с арбитром.



"Это позорное решение. Его первоначальное решение было правильным. Это чистый пенальти. Чем больше ты на это смотришь, тем больше убеждаешься, что это пенальти. Как можно было пойти против своего же решения?"



"С "Вест Бромвичем" поступили безжалостно. Это была такая очевидная ситуация", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.





Conor Gallagher brought down by Bruno Fernandes. Penalty initially given, but overturned by the assistance of VAR. No penalty to West Brom #MUNWBA pic.twitter.com/BZ8eQtH6pO