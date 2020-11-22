Фердинанд: "Позорное решение"

Дэвид Кут и Бруну Фернандеш Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд назвал "позорным" решение рефери Дэвида Кута отменить пенальти в ворота "красных дьяволов" в матче против "Вест Бромвича".

Накануне "Юнайтед" одержал свою первую домашнюю победу в этом сезоне Премьер-Лиги, одолев "Вест Бромвич" благодаря реализованному Бруну Фернандешем пенальти — 1:0.

Однако игра могла пойти по другому сценарию, если бы немногим ранее в ворота "дьяволов" был назначен 11-метровый. Кут изначально и собирался это сделать, зафиксировав фол Фернандеша но Коноре Галлахере, но после общения с VAR и похода к монитору отменил свое решение.

По всей видимости, Кут обнаружил, что Фернандеш первым добрался до мяча и лишь потом сбил Галлахера, однако Фердинанд не согласен с арбитром.

"Это позорное решение. Его первоначальное решение было правильным. Это чистый пенальти. Чем больше ты на это смотришь, тем больше убеждаешься, что это пенальти. Как можно было пойти против своего же решения?"

"С "Вест Бромвичем" поступили безжалостно. Это была такая очевидная ситуация", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.



Метки Вест Бромвич, Кут, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, рефери, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2020 13:00

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Последние комментарии:




  1. lites 22.11.2020 14:19 # lites
    Тоже не болельщик мю, но тут нет пенальти, даже если в мяч не попал. Явный нырок.

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  2. yxaxaxaxaxa 22.11.2020 13:59 # yxaxaxaxaxa
    не болею за мю , но пенальти тут нет , в мяч же видно играет

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  3. zairon 22.11.2020 13:55 # zairon
    Да кут это явный фан мю. это уже все в англии знают, только фа тупая не видит. них на уме тока расизм. тупые бриты.

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  4. lupus-gray 22.11.2020 13:51 # lupus-gray
    В футболе везде одни правила, но трактуют по разному. За такое в одном матче поставят пенальти, в другом нет. И дело не в вар. Так же в одном матче - мяч попал живот, грудь, бок и отскочил в руку - пенальти, точно такой же момент - нет пенальти.

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  5. edgarkuznetsov 22.11.2020 13:50 # edgarkuznetsov
    Один хер максимум что их светит это попадание в топ 6 с этими всеми пеналями ,а так бы было топ 10

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  6. pirveli 22.11.2020 13:47 # pirveli
    Как и в любом коллективе, школе, универе всегда найдется бездарный дегенерат, которого х** знает за какие заслуги тащат на руководящую должность, красный диплом и т.п., так и в АПЛ есть МЮ, которому всегда накинут пару лишних минут в конце матча если они проигрывают, поставят пару пенальти за балетные трюки на поле и конечно же с лупой перед мордой не заметят их фол в штрафной соперника. На сегодняшний день МЮ дно - это очевидный факт. Без помощи судейства должны болтаться в зоне вылета.

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  7. boke-ast 22.11.2020 13:39 # boke-ast
    Рефери всё верно рассудил, для этого VAR и создали. В мяч сыграл, а потом по ноге задел. А во втором случая явная рука была. Всё норм было.

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  8. chelsiukpro 22.11.2020 13:11 # chelsiukpro
    Блять 100% пендаль!!! Как они могут так тащить МУ за уши Сульшера? Тот же вариант с Челси когда Магваир был на ринге в кимано - уложив Аспикулету! И скока очков подарено МУ? Сощиталь легко.....Вопрос когда это блятсво закончится?

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  9. pavlix76 22.11.2020 13:10 # pavlix76
    Кут в этом сезоне блестает! :)

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  10. asnural 22.11.2020 13:08 # asnural
    Единственное адекватное мнение манка

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  11. superglor 22.11.2020 13:05 # superglor
    Сперва назначил но потом ему пришел мобильный перевод от Сафа и пенальти отменили. После матча в подтрибунке рассчитались.

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