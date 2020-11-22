Де Брюйне: "Я больше не понимаю правила!"
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне признался, что после поражения 2:0 от "Тоттенхэма" окончательно запутался в правилах насчет игры рукой.
Когда накануне "шпоры" вели 1:0, "горожанам" удалось ответить голом Эмерика Лапорта, однако этот гол не был засчитан — делавший скидку на француза Габриэль Жезус подыграл себе рукой.
По крайней мере, так определила система VAR, и это решение вводит Де Брюйне в замешательство.
"Если честно, я больше не понимаю правила. Я думал, что попадание мяча выше рукава — это не игра рукой. Каждый знает, что мяч туда ему (Лапорту) и попал. Так что я не понимаю правила".
"Завтра или послезавтра они скажут, что рефери принял хорошее решение, так что это неважно".
"Я играю в профессиональный футбол 12 лет. Первые девять лет правила не менялись, зато теперь у нас куча изменений".
"Я не знаю, почему. Футбол — славная игра. Люди, которые устанавливают правила, должны быть не чужими футболу людьми", — цитирует Де Брюйне Evening Standard.
22.11.2020 12:00
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а играл бы в мю - давали бы пенки каждый матч. а иногда и чаще
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