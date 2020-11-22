Погба может вернуться к "Башакшехиру"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может вернуться к матчу Лиги Чемпионов против "Башакшехира" в ближайший вторник.
В этот международный перерыв главный тренер сборной Франции Дидье Дешам нещадно критиковал "Юнайтед" за манеру обращение с Погба.
Дешам словно специально размял Поля для Оле Гуннара Сульшера, выпуская экс-полузащитника "Ювентуса" в стартовом составе на все три матча французов.
В двух из трех этих матчей Погба сыграл все 90 минут, однако воспользоваться этим в субботу против "Вест Бромвича" наставник "Юнайтед" не смог.
"Поль получил травму лодыжки против сборной Швеции. Он пытался завершить нашу последнюю тренировку, но ему становилось все хуже и хуже. Надеюсь, он будет готов ко вторнику", — сообщил Сульшер BT Sport.
22.11.2020 11:00
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А тем временем этому перспективному парню стукнуло 27 лет...
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да пох куда он там вернуться может! почему про кусок говна столько новостей?
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Там ему и место
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