Погба может вернуться к "Башакшехиру"

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может вернуться к матчу Лиги Чемпионов против "Башакшехира" в ближайший вторник.

В этот международный перерыв главный тренер сборной Франции Дидье Дешам нещадно критиковал "Юнайтед" за манеру обращение с Погба.

Дешам словно специально размял Поля для Оле Гуннара Сульшера, выпуская экс-полузащитника "Ювентуса" в стартовом составе на все три матча французов.

В двух из трех этих матчей Погба сыграл все 90 минут, однако воспользоваться этим в субботу против "Вест Бромвича" наставник "Юнайтед" не смог.

"Поль получил травму лодыжки против сборной Швеции. Он пытался завершить нашу последнюю тренировку, но ему становилось все хуже и хуже. Надеюсь, он будет готов ко вторнику", — сообщил Сульшер BT Sport.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, травмы

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2020 11:00

Количество просмотров Просмотров: 403

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. nehta 22.11.2020 12:12 # nehta
    А тем временем этому перспективному парню стукнуло 27 лет...

    (ответить)

  2. rah 22.11.2020 11:58 # rah
    да пох куда он там вернуться может! почему про кусок говна столько новостей?

    (ответить)

  3. vyrentz 22.11.2020 11:20 # vyrentz
    Там ему и место

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: