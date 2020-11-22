Клопп пока не готов к работе со сборной Германии

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что прямо сейчас работа для сборной Германии — не для него.

Родная для Клоппа сборная уже давно не блещет, а в этот международный перерыв потерпела свое крупнейшее поражение за 90 лет, уступив Испании со счетом 6:0.

Это унижение усилило до предела слухи об увольнении Йоахима Лев, фаворитом на замену которому считается Клопп. Однако Юрген пока к этому не готов и даже совмещать работу в клубе и сборной не возьмется.

"Возможно, в будущем, но не сейчас, потому что у меня нет времени. Кроме того, у меня уже есть работа — и довольно напряженная, кстати".

"Не уверен, обращался ли ко мне кто-нибудь, но если они вдруг не знают, я говорю, что у меня есть работа здесь в "Ливерпуле" — и пускай погода здесь снова плохая!"

"Мне нравится здесь, я ответственен за множество вещей здесь, поэтому я не собираюсь искать новое испытание", — цитирует Клоппа Daily Mirror.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2020 10:00

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Последние комментарии:




  1. asnural 22.11.2020 10:24 # asnural
    Клоп пока еще не купил арбитров фифки

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  2. mikkiynwa 22.11.2020 10:14 # mikkiynwa
    Посрал на пенсов, красиво!

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