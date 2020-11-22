Клопп пока не готов к работе со сборной Германии

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что прямо сейчас работа для сборной Германии — не для него.

Родная для Клоппа сборная уже давно не блещет, а в этот международный перерыв потерпела свое крупнейшее поражение за 90 лет, уступив Испании со счетом 6:0.



Это унижение усилило до предела слухи об увольнении Йоахима Лев, фаворитом на замену которому считается Клопп. Однако Юрген пока к этому не готов и даже совмещать работу в клубе и сборной не возьмется.



"Возможно, в будущем, но не сейчас, потому что у меня нет времени. Кроме того, у меня уже есть работа — и довольно напряженная, кстати".



"Не уверен, обращался ли ко мне кто-нибудь, но если они вдруг не знают, я говорю, что у меня есть работа здесь в "Ливерпуле" — и пускай погода здесь снова плохая!"



"Мне нравится здесь, я ответственен за множество вещей здесь, поэтому я не собираюсь искать новое испытание", — цитирует Клоппа Daily Mirror.