"Сити" предложит новый контракт Стерлингу

Рахим Стерлинг Закрыв вопрос с будущим своего главного тренера Хосепа Гвардиолы, теперь "Манчестер Сити" собирается предложить новый контракт вингеру Рахиму Стерлингу.

На текущей неделе Гвардиола заключил новую сделку до 2023 года, и теперь "Сити" делает своим приоритетом продление сотрудничества со Стерлингом и Кевином Де Брюйне.

В первую очередь "горожанам" важно удержать Стерлинга, убедив Рахима провести пиковые годы своей карьеры на "Этихад", сообщает Daily Mirror.

В данный момент у Стерлинга остается еще два полных года по действующему контракту, согласно условиям которого он получает 300 тысяч фунтов в неделю.

Если Де Брюйне уже 29 лет, и Кевин счастлив задержаться в "Сити", то со Стерлингом не все так просто — прежде Рахим открыто говорил о своем желании поиграть за рубежом, вдобавок ходят слухи, что 25-летний англичанин остается на радаре у "Реала".


Метки контракты, Манчестер Сити, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2020 09:00

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  1. asnural 22.11.2020 10:25 # asnural
    Не видать мс больших ушей...

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  2. liverpo0ol 22.11.2020 09:21 # liverpo0ol
    Так и не выиграл ЛЧ, не сыграв в финале

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  3. shakur 22.11.2020 09:11 # shakur
    Так и не стал большим игроком

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