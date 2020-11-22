9-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 22 ноября, четырьмя поединками продолжится 9-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ФУЛХЭМ — ЭВЕРТОН 15:00



"Эвертон" блестяще начал сезон, но после 1:1 в дерби с "Ливерпулем" успел потерпеть три поражения подряд. В этом плане "Фулхэм" подходящий соперник, чтобы "ириски" могли вернуться в колею, благо "дачники" выглядят очень слабо, а три из своих четырех очков набрали против такого же бедствующего "Вест Бромвича". Все 14 своих побед в 50 встречах с "Эвертоном" в рамках высшего дивизиона "дачники" одержали дома.



Нападающий "Фулхэма" Абубакар Камара все еще травмирован. Марио Лемина под вопросом.



"Эвертону" предстоит оценить состояние Йерри Мины, Аллана, Хамеса Родригеса и Ришарлисона, которые едва вернулись из Южной Америки. Последний возвращается после трех матчей дисквалификации. Фабиан Дельф снова здоров.



ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — ВЕСТ ХЭМ 17:00



"Шеффилд Юнайтед" набрал только одно очко в восьми матчах и забил четыре гола. С другой стороны, пять из семи своих поражений "клинки" потерпели с разницей в один мяч. "Вест Хэм" выглядит неоднозначно, перед международным перерывом одержав свою первую победу в четырех последних поединках Премьер-Лиги — 1:0 против "Фулхэма". "Шеффилд Юнайтед" выиграл все три домашние встречи с "молотобойцами" в Премьер-Лиге.



"Шеффилд Юнайтед" рассчитывает на возвращение Джона Игана, Энды Стивенса, Лиса Муссе и Риана Брюстера.



Вингер "Вест Хэма" Мичейл Антонио, пропустивший два последних матча с травмой задней поверхности бедра, уже в порядке. Анджело Огбонна оправился после ушиба. Андрей Ярмоленко на карантине.



ЛИДС — АРСЕНАЛ 19:30



Перед международным перерывом "Арсенал" сильно испортил впечатление о себе, беззубо проиграв дома "Астон Вилле" со счетом 0:3. Естественно, от "канониров" ожидают реакции, но "Лидс" решительно настроен избежать третьего подряд поражения, чего при Марсело Бьелсе прежде еще не случалось. "Арсенал" выиграл шесть из семи последних встреч с "белыми", седьмую завершив вничью.



Полузащитник "Лидса" Калвин Филлипс пропустил месяц с травмой плеча, но в воскресенье может вернуться к выступлениям за свой клуб. Родриго оправился после коронавирусной болезни. Диего Льоренте, Джейми Шеклтон и Пабло Эрнандес вне игры.



У "Арсенала" заразились COVID-19 в своих сборных Сеад Колашинац и Мохамед Эльнени. Томас Партей отсутствует с травмой бедра.



ЛИВЕРПУЛЬ — ЛЕСТЕР 22:15



Ослабленный травмами "Ливерпуль" принимает на своем поле "Лестер", который буквально дышит в спину чемпиону — всего очко разницы между командами в таблице. "Лисы" набрали лишь один балл в шести последних встречах с "красными" в рамках Премьер-Лиги, не зная побед над подопечными Юргена Клоппа с 1:3 на "Кинг Пауэр" в феврале 2017.



Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон не успевает залечить травму паха, полученную в сборной Англии. Мохамед Салах заболел коронавирусом и находится на самоизоляции. Также вне игры Виргил Ван Дейк, Джо Гомес, Трент Александер-Арнольд и Алекс Окслейд-Чемберлен. Фабиньо и Тиаго Алькантара могут вернуться после травм.



Крайний защитник "Лестера" Тимоти Кастань залечил заднюю поверхность бедра. Поправился и Весле Фофана.