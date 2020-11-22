Сульшер доволен судейством Кута

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер высоко оценил судейство Дэвида Кута в субботнем матче Премьер-Лиги против "Вест Бромвича".

На протяжении последнего месяца Кута нещадно критиковали из-за его решений в дерби между "Эвертоном" и "Ливерпулем", когда Дэвид отвечал за работу системы VAR.



Однако Дэвид нашел утешение в субботу. Сульшер считает, что арбитр оба раза поступил правильно, отказавшись назначить пенальти в ворота "Юнайтед" и позволив Бруну Фернандешу перебить свой 11-метровый, благодаря которому "красные дьяволы" и обыграли "Вест Бромвич" (1:0).



"Во время игры я подумал, что это пенальти (когда Фернандеш задел Конора Галлахера в своей штрафной). Но когда вы посмотрите видео, мы сможете увидеть, что Бруну был первым на мяче. Кроме того, рефери держал в уме неназначенный пенальти для "Астон Виллы" в концовке матча против "Брайтона" (ранее в субботу)".



"Так что Бруну был первым на мяче и затем, возможно, слегка задел соперника, но я думаю, это правильное решение".



"Вы можете спорить насчет назначения пенальти (в ворота "Вест Бромвича", но решение перебить пенальти — это результат работы VAR. Я не знаю все нюансы правил насчет игры рукой, но здесь это было очевидно. Рука находилась в неестественном положении".



"Однако мы создали достаточно моментов, чтобы забить больше голов, поэтому мы должны были побеждать более комфортно", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.