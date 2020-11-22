"Тоттенхэм" рискует надолго потерять Алдервейрелда

"Тоттенхэм" рискует надолго потерять защитника Тоби Алдервейрелда, получившего травму в матче против "Манчестер Сити".

Победный для "шпор" матч против "горожан" (2:0) был завершен для Алдервейрелда за 10 минут до конца. Тоби уходил с поля, держась за область паха.



По всей видимости, Алдервейрелд стал очередной жертвой невыносимого календаря, в течение предыдущей недели дважды сыграв по 90 минут за сборную Бельгии, и главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо опасается худшего.



"Это плохо. Он получил травму приводящей мышцы бедра. У нас есть три защитника в Премьер-Лиге, но не в Лиге Европе, где Джо Родон не заявлен".



"Здесь некого винить. Он провел матчи за сборную Бельгии, которая должна была побеждать. Это просто одна из вещей, которые случаются", — цитирует Моуриньо Evening Standard.