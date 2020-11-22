Гвардиола: "Команды Моуриньо так и играют"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола посетовал, что "Тоттенхэм" сыграл в типичной для Жозе Моуриньо манере.

В субботу Гвардиола в 24-й раз в своей тренерской карьере противостоял Моуриньо, поэтому был прекрасно осведомлен, с чем ему придется иметь дело.



Однако это не уберегло "Сити" от поражения со счетом 2:0. Гвардиола лишь может посетовать на то, что его команда попалась в ловушку контратакующего "Тоттенхэма".



"Результат мог быть и лучше. Мы сыграли примерно так, как играем весь сезон".



"Мы плохо защищались в случае с первым голом. Соперник оборонялся так глубоко, они оборонялись вшестером, и нам пришлось нелегко".



"Мы имели свои шансы, но не могли забить, а они создали два-три момента с помощью контратак, и в результате мы проиграли матч".



"Еще до матча мы знали, что не можем позволить им забить первый гол".



"Мы имели больше моментов, но мы проиграли. Команды Моуриньо так и играют — ты совершаешь ошибку, и они наказывают тебя на контратаке".



"Наша позиционная игра была хороша, но в футболе все решается в штрафных площадках, и там мы не были хороши", — сообщил Гвардиола BBC.