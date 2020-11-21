Гари Невилл сравнил Кейна с Зиданом

Эксперт Sky Sports Гари Невилл сравнил нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна с легендой французского футбола Зинедином Зиданом.

Кейн всегда был известен как первоклассный бомбардир, однако в этом сезоне Харри также по-настоящему раскрылся как диспетчер.



В субботу против "Манчестер Сити" Кейн отдал свою девятую результативную передачу в девяти матчах Премьер-Лиги, ассистировав Джовани Ло Чельсо, и Невилл восхищается тем, как Харри разгоняет атаки своей команды.



"Меня будут высмеивать после этих слов, но в нем есть что-то от Зидана, когда он получает мяч в этой позиции. Я говорю о том, как он укрывает и удерживает мяч".



"Это сочетание физических данных и техники. Он так принимает мяч, что ты до него никогда не доберешься", — цитирует Невилла talkSPORT.