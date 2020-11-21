Гари Невилл сравнил Кейна с Зиданом
Эксперт Sky Sports Гари Невилл сравнил нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна с легендой французского футбола Зинедином Зиданом.
Кейн всегда был известен как первоклассный бомбардир, однако в этом сезоне Харри также по-настоящему раскрылся как диспетчер.
В субботу против "Манчестер Сити" Кейн отдал свою девятую результативную передачу в девяти матчах Премьер-Лиги, ассистировав Джовани Ло Чельсо, и Невилл восхищается тем, как Харри разгоняет атаки своей команды.
"Меня будут высмеивать после этих слов, но в нем есть что-то от Зидана, когда он получает мяч в этой позиции. Я говорю о том, как он укрывает и удерживает мяч".
"Это сочетание физических данных и техники. Он так принимает мяч, что ты до него никогда не доберешься", — цитирует Невилла talkSPORT.
21.11.2020 23:00
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У Дембеле трохи поднаучился в свое время, а вообще, Кейн талант, он на любой позиции хорош.
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Странно об этом говорить, но при Жозе Кейн стал более первоклассным нападающим. Вообще удивительно, что атакующие игроки "шпор" не потеряли своих лучших качеств при игровом стиле португальца. В МЮ была противоположенная ситуация. Кажется, Моур как тренер все же умеет учится и делает выводы из своих провалов.
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На самом деле, не такой уж и бред
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Лучше бы он ничего не говорил
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