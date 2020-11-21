Гари Невилл сравнил Кейна с Зиданом

Харри Кейн Эксперт Sky Sports Гари Невилл сравнил нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна с легендой французского футбола Зинедином Зиданом.

Кейн всегда был известен как первоклассный бомбардир, однако в этом сезоне Харри также по-настоящему раскрылся как диспетчер.

В субботу против "Манчестер Сити" Кейн отдал свою девятую результативную передачу в девяти матчах Премьер-Лиги, ассистировав Джовани Ло Чельсо, и Невилл восхищается тем, как Харри разгоняет атаки своей команды.

"Меня будут высмеивать после этих слов, но в нем есть что-то от Зидана, когда он получает мяч в этой позиции. Я говорю о том, как он укрывает и удерживает мяч".

"Это сочетание физических данных и техники. Он так принимает мяч, что ты до него никогда не доберешься", — цитирует Невилла talkSPORT.


Метки Зидан, Кейн, Невилл, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2020 23:00

Количество просмотров Просмотров: 571

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. rusia2503 21.11.2020 23:44 # rusia2503
    У Дембеле трохи поднаучился в свое время, а вообще, Кейн талант, он на любой позиции хорош.

    (ответить)

  2. empry 21.11.2020 23:36 # empry
    Странно об этом говорить, но при Жозе Кейн стал более первоклассным нападающим. Вообще удивительно, что атакующие игроки "шпор" не потеряли своих лучших качеств при игровом стиле португальца. В МЮ была противоположенная ситуация. Кажется, Моур как тренер все же умеет учится и делает выводы из своих провалов.

    (ответить)

  3. vyrentz 21.11.2020 23:35 # vyrentz
    На самом деле, не такой уж и бред

    (ответить)

  4. gucman 21.11.2020 23:03 # gucman
    Лучше бы он ничего не говорил

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: