"Тоттенхэм" переиграл "Сити"

Джовани Ло Чельсо и Сон Хен Мин "Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Сити" со счетом 2:0, оформив свою четвертую победу в Премьер-Лиге подряд и минимум на сутки захватив лидерство в таблице.

Относительно минимальной победы над "Вест Бромвичем" из стартового состава "шпор" пропали Мэтт Дохерти и Гарет Бэйл, которых заменили Серж Орье и Стивен Бергвейн.

Две перестановки сделал и наставник "горожан" Хосеп Гвардиола, выпустив Бернарду Силву и Рияда Махреза вместо Илкая Гюндогана и Рахима Стерлинга.

Матч начался с того, что гости забрали мяч под свой контроль, а на пятой минуте внезапно пропустили. Танги Ндомбеле из глубины поля сделал заброс верхом за спину защитнику, в результате чего Сон вышел на ударную позицию и с линии штрафной пробил между ног Эдерсону — 1:0.

Очень скоро "Сити" ответил голевым моментом, но мощный удар Кевина Де Брюйне из убойной позиции был заблокирован... Габриэлем Жезусом, который оказался на газоне после борьбы с Тоби Алдервейрелдом.

"Горожане" принялись оказывать давление, но на 14-й минуте нарвались на еще один кинжальный выпад. Хозяева буквально завели мяч в ворота, но гол был отменен из-за офсайда.

На 27-й минуте Жезус принял мяч в штрафной после заброса, сделал скидку на Эмерика Лапорта, а тот в касание поразил нижний угол ворот. Однако рефери Майк Дин сходил к монитору и убедился, что Габриэль подыграл себе рукой.

После отмененного гола "Сити" приуныл и в остатке тайма толком ничего не создал — "Тоттенхэм" весьма комфортно оборонялся.

После перерыва "горожане" активизировались, зажав своего соперника в тиски, однако опасных моментов у ворот Уго Льориса не возникало.

"Шпоры" затаились, а на 65-й минуте разразились результативной контратакой. Харри Кейн совершил рывок вперед с мячом из центрального круга, затем отдал налево Джовани Ло Чельсо, который ворвался в штрафную по краю и пробил Эдерсона — 2:0. При этом аргентинец успел провести на поле только 30 секунд после своего появления на замену.

Второй гол надломил гостей, у которых не осталось ни моральных, ни физических сил для камбэка. Льорис по-настоящему вступил в игру только на 90-й минуте, отразив удар Рубена Диаша головой в упор после навеса Де Брюйне со штрафного.

"Тоттенхэм" сыграл компактно, дисциплинированно и четко соблюдая план Жозе Моуриньо. Нельзя сказать, что "шпорам" пришлось страдать ради победы — лондонцы без особых проблем выдерживали давление "Сити" и опасно контратаковали.

"Тоттенхэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2020 22:25

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Последние комментарии:




  1. ian 21.11.2020 23:51 # ian
    Барсукам воткнули мощно)

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  2. narcot 21.11.2020 23:46 # narcot
    В Чечне в детском игровом центре изображения героев Marvel заменили на изображения Ахмата-Хаджи Кадырова и других духовных и военных лидеров периода Кавказской войны.

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  3. timor- 21.11.2020 23:45 # timor-
    Муму такое гавнище конечно

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  4. iskander8sg 21.11.2020 23:41 # iskander8sg
    А если честно, то гений лысого - это выдумка испанских сми. Та Барса что громила всех и вся, была построена Райкардом, лысый выжал с нее максимум и развалил потом к буям. Бавария Хайнкеса самая сильная команда 21-го века, никто не переплюнул пока этого, но пепка пришел и снова все похерил. Ман сити выстроил Пеллегрини, пеп выжал с нее максимум и опять та же беда. А все ж просто, пепка в трансферах ноль, в построении долгосрочной перспективы ноль. Не чита Клоппу и Моуриньо. Даже Лэмпард смотрится более предпостительней в этом плане, хотя еще зелёный в тренерском деле.
    Так что тут все закономерно

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  5. thegodfather 21.11.2020 23:40 # thegodfather
    мне кажется, или мю параша?(

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  6. liverpo0ol 21.11.2020 23:25 # liverpo0ol
    Ну вот 3 точечных покупок у Ттх и они в гонке, а может и на лигу замахнутся хз

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  7. gucman 21.11.2020 23:21 # gucman
    через неделю повылазившие фаны петутхэма снова спрячутся на неопределенный срок

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  8. gandalf 21.11.2020 23:19 # gandalf
    лысый физрук только на топовых игроках может выезжать ору. ушли сильва, компани, сане. кун и ферна на пенсии. и это гений сразу опускает команду на 12 место ору

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  9. geniusss 21.11.2020 23:15 # geniusss
    микиянва снова в параше

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  10. anabanana94 21.11.2020 23:15 # anabanana94
    Следующая жертва сутулая псина! Трепещите суки!

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  11. idel 21.11.2020 23:10 # idel
    Мансити позорище.
    И рад, что в последние годы все больше подтверждается переоцененность Пепки.

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  12. max87 21.11.2020 23:09 # max87
    Тили-тили, Трали-вали...

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  13. gandalf 21.11.2020 23:09 # gandalf
    столько миллиардов вбухать в эту команду и 2-ой сезон смотреть на это гавн0. просто жесть. пеп сосет xyи

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  14. dilfay92 21.11.2020 23:08 # dilfay92
    Маур опять порвал пепа хахаха

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  15. emilyen 21.11.2020 23:00 # emilyen
    а ведь через 2 часа мертвый маню обойдет мансити. Ахах Пепа бл

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  16. anabanana94 21.11.2020 22:55 # anabanana94
    COME ON YOU SPURS

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  17. mikkiynwa 21.11.2020 22:50 # mikkiynwa
    Дали членсам понюхать немножко вершину и снова в парашу, ору

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  18. geniusss 21.11.2020 22:48 # geniusss
    виски на завтрак водку на обед снова ссым мы в скаузерский еблет

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  19. hike9 21.11.2020 22:45 # hike9
    Маур - топ. поняли упыроки, уроды, дебилы, дибилоиды, имбицилы, туканы и дауны?

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  20. xoce-moyp 21.11.2020 22:42 # xoce-moyp
    Йех! Без остановки, залупенсиям на бестолковки.

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