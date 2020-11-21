"Тоттенхэм" переиграл "Сити"
"Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Сити" со счетом 2:0, оформив свою четвертую победу в Премьер-Лиге подряд и минимум на сутки захватив лидерство в таблице.
Относительно минимальной победы над "Вест Бромвичем" из стартового состава "шпор" пропали Мэтт Дохерти и Гарет Бэйл, которых заменили Серж Орье и Стивен Бергвейн.
Две перестановки сделал и наставник "горожан" Хосеп Гвардиола, выпустив Бернарду Силву и Рияда Махреза вместо Илкая Гюндогана и Рахима Стерлинга.
Матч начался с того, что гости забрали мяч под свой контроль, а на пятой минуте внезапно пропустили. Танги Ндомбеле из глубины поля сделал заброс верхом за спину защитнику, в результате чего Сон вышел на ударную позицию и с линии штрафной пробил между ног Эдерсону — 1:0.
Очень скоро "Сити" ответил голевым моментом, но мощный удар Кевина Де Брюйне из убойной позиции был заблокирован... Габриэлем Жезусом, который оказался на газоне после борьбы с Тоби Алдервейрелдом.
"Горожане" принялись оказывать давление, но на 14-й минуте нарвались на еще один кинжальный выпад. Хозяева буквально завели мяч в ворота, но гол был отменен из-за офсайда.
На 27-й минуте Жезус принял мяч в штрафной после заброса, сделал скидку на Эмерика Лапорта, а тот в касание поразил нижний угол ворот. Однако рефери Майк Дин сходил к монитору и убедился, что Габриэль подыграл себе рукой.
После отмененного гола "Сити" приуныл и в остатке тайма толком ничего не создал — "Тоттенхэм" весьма комфортно оборонялся.
После перерыва "горожане" активизировались, зажав своего соперника в тиски, однако опасных моментов у ворот Уго Льориса не возникало.
"Шпоры" затаились, а на 65-й минуте разразились результативной контратакой. Харри Кейн совершил рывок вперед с мячом из центрального круга, затем отдал налево Джовани Ло Чельсо, который ворвался в штрафную по краю и пробил Эдерсона — 2:0. При этом аргентинец успел провести на поле только 30 секунд после своего появления на замену.
Второй гол надломил гостей, у которых не осталось ни моральных, ни физических сил для камбэка. Льорис по-настоящему вступил в игру только на 90-й минуте, отразив удар Рубена Диаша головой в упор после навеса Де Брюйне со штрафного.
"Тоттенхэм" сыграл компактно, дисциплинированно и четко соблюдая план Жозе Моуриньо. Нельзя сказать, что "шпорам" пришлось страдать ради победы — лондонцы без особых проблем выдерживали давление "Сити" и опасно контратаковали.
"Тоттенхэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
21.11.2020 22:25
Просмотров: 2704
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Барсукам воткнули мощно)
(ответить)
В Чечне в детском игровом центре изображения героев Marvel заменили на изображения Ахмата-Хаджи Кадырова и других духовных и военных лидеров периода Кавказской войны.
(ответить)
Муму такое гавнище конечно
(ответить)
А если честно, то гений лысого - это выдумка испанских сми. Та Барса что громила всех и вся, была построена Райкардом, лысый выжал с нее максимум и развалил потом к буям. Бавария Хайнкеса самая сильная команда 21-го века, никто не переплюнул пока этого, но пепка пришел и снова все похерил. Ман сити выстроил Пеллегрини, пеп выжал с нее максимум и опять та же беда. А все ж просто, пепка в трансферах ноль, в построении долгосрочной перспективы ноль. Не чита Клоппу и Моуриньо. Даже Лэмпард смотрится более предпостительней в этом плане, хотя еще зелёный в тренерском деле.
Так что тут все закономерно
(ответить)
мне кажется, или мю параша?(
(ответить)
Ну вот 3 точечных покупок у Ттх и они в гонке, а может и на лигу замахнутся хз
(ответить)
через неделю повылазившие фаны петутхэма снова спрячутся на неопределенный срок
(ответить)
лысый физрук только на топовых игроках может выезжать ору. ушли сильва, компани, сане. кун и ферна на пенсии. и это гений сразу опускает команду на 12 место ору
(ответить)
микиянва снова в параше
(ответить)
Следующая жертва сутулая псина! Трепещите суки!
(ответить)
Мансити позорище.
И рад, что в последние годы все больше подтверждается переоцененность Пепки.
(ответить)
Тили-тили, Трали-вали...
(ответить)
столько миллиардов вбухать в эту команду и 2-ой сезон смотреть на это гавн0. просто жесть. пеп сосет xyи
(ответить)
Маур опять порвал пепа хахаха
(ответить)
а ведь через 2 часа мертвый маню обойдет мансити. Ахах Пепа бл
(ответить)
COME ON YOU SPURS
(ответить)
Дали членсам понюхать немножко вершину и снова в парашу, ору
(ответить)
виски на завтрак водку на обед снова ссым мы в скаузерский еблет
(ответить)
Маур - топ. поняли упыроки, уроды, дебилы, дибилоиды, имбицилы, туканы и дауны?
(ответить)
Йех! Без остановки, залупенсиям на бестолковки.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий