"Тоттенхэм" переиграл "Сити"

"Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Сити" со счетом 2:0, оформив свою четвертую победу в Премьер-Лиге подряд и минимум на сутки захватив лидерство в таблице.

Относительно минимальной победы над "Вест Бромвичем" из стартового состава "шпор" пропали Мэтт Дохерти и Гарет Бэйл, которых заменили Серж Орье и Стивен Бергвейн.



Две перестановки сделал и наставник "горожан" Хосеп Гвардиола, выпустив Бернарду Силву и Рияда Махреза вместо Илкая Гюндогана и Рахима Стерлинга.



Матч начался с того, что гости забрали мяч под свой контроль, а на пятой минуте внезапно пропустили. Танги Ндомбеле из глубины поля сделал заброс верхом за спину защитнику, в результате чего Сон вышел на ударную позицию и с линии штрафной пробил между ног Эдерсону — 1:0.



Очень скоро "Сити" ответил голевым моментом, но мощный удар Кевина Де Брюйне из убойной позиции был заблокирован... Габриэлем Жезусом, который оказался на газоне после борьбы с Тоби Алдервейрелдом.



"Горожане" принялись оказывать давление, но на 14-й минуте нарвались на еще один кинжальный выпад. Хозяева буквально завели мяч в ворота, но гол был отменен из-за офсайда.



На 27-й минуте Жезус принял мяч в штрафной после заброса, сделал скидку на Эмерика Лапорта, а тот в касание поразил нижний угол ворот. Однако рефери Майк Дин сходил к монитору и убедился, что Габриэль подыграл себе рукой.



После отмененного гола "Сити" приуныл и в остатке тайма толком ничего не создал — "Тоттенхэм" весьма комфортно оборонялся.



После перерыва "горожане" активизировались, зажав своего соперника в тиски, однако опасных моментов у ворот Уго Льориса не возникало.



"Шпоры" затаились, а на 65-й минуте разразились результативной контратакой. Харри Кейн совершил рывок вперед с мячом из центрального круга, затем отдал налево Джовани Ло Чельсо, который ворвался в штрафную по краю и пробил Эдерсона — 2:0. При этом аргентинец успел провести на поле только 30 секунд после своего появления на замену.



Второй гол надломил гостей, у которых не осталось ни моральных, ни физических сил для камбэка. Льорис по-настоящему вступил в игру только на 90-й минуте, отразив удар Рубена Диаша головой в упор после навеса Де Брюйне со штрафного.



"Тоттенхэм" сыграл компактно, дисциплинированно и четко соблюдая план Жозе Моуриньо. Нельзя сказать, что "шпорам" пришлось страдать ради победы — лондонцы без особых проблем выдерживали давление "Сити" и опасно контратаковали.



"Тоттенхэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче