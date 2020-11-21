Стало известно, почему Тиаго Силва не сыграл с "Ньюкаслом"
У защитника "Челси" Тиаго Силвы нет проблем со здоровьем, несмотря на пропуск матча против "Ньюкасла" в субботу.
После перехода к "Челси" из ПСЖ свободным агентом Силва быстро утвердился в качестве лидера лондонской команды.
Однако ранее на текущей неделе 36-летний защитник провел два полных матча за сборную Бразилии и в Англию вернулся только за двое суток до матча на "Сент-Джеймс Парк". Поэтому главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард просто решил поберечь ветерана, рассказав об этом после победы 0:2.
"Ему пришлось возвращаться из Южной Америки, это было утомительное путешествие, и он приехал только в четверг днем".
"Думаю, мы поступили умно. У нас в составе есть игроки, и сегодня вместо него вышел Тони Рюдигер".
"У нас достаточно центральных защитников, и мы хотим, чтобы выходящие игроки демонстрировали тот же уровень".
"Тиаго установил великолепные стандарты, но мы должны учитывать его возраст и постоянно заботиться о нем, поэтому сегодня он не сыграл", — цитирует Лэмпарда Daily Mirror.
21.11.2020 22:00
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