Стало известно, почему Тиаго Силва не сыграл с "Ньюкаслом"

У защитника "Челси" Тиаго Силвы нет проблем со здоровьем, несмотря на пропуск матча против "Ньюкасла" в субботу.

После перехода к "Челси" из ПСЖ свободным агентом Силва быстро утвердился в качестве лидера лондонской команды.



Однако ранее на текущей неделе 36-летний защитник провел два полных матча за сборную Бразилии и в Англию вернулся только за двое суток до матча на "Сент-Джеймс Парк". Поэтому главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард просто решил поберечь ветерана, рассказав об этом после победы 0:2.



"Ему пришлось возвращаться из Южной Америки, это было утомительное путешествие, и он приехал только в четверг днем".



"Думаю, мы поступили умно. У нас в составе есть игроки, и сегодня вместо него вышел Тони Рюдигер".



"У нас достаточно центральных защитников, и мы хотим, чтобы выходящие игроки демонстрировали тот же уровень".



"Тиаго установил великолепные стандарты, но мы должны учитывать его возраст и постоянно заботиться о нем, поэтому сегодня он не сыграл", — цитирует Лэмпарда Daily Mirror.