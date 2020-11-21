Лэмпард: "На игроков вроде Вернера можно положиться"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард похвалил нападающего Тимо Вернера после победы 0:2 над "Ньюкаслом".

В субботу на "Сент-Джеймс Парк" Вернеру не удалось отличиться, вдобавок еще в первом тайме Тимо отметился убийственным промахом из центра штрафной.



Однако Лэмпард высоко оценивает игру своего новичка, который был очень активен и отметился результативной передачей на Тэмми Абрахэма в ситуации, когда мог забивать и сам.



"Он имел пару моментов, но иногда мяч не идет у тебя в ворота. Тем не менее, я думаю, он представлял реальную угрозу чужим воротам".



"Чтобы побеждать в матчах, тебе нужны игроки такого мастерства. Это нечто особенное, с какой скоростью он перемещается вместе с мячом. Он был настолько лишен эгоизма, и на такого рода первоклассных игроков ты можешь положиться", — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.