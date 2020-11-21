Лэмпард не придает значения тому, что "Челси" стал первым

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что не испытывает особого восторга по поводу выхода в лидеры Премьер-Лиги.

Автогол Федерико Фернандеса и точный удар Тэмми Абрахэма позволили "синим" обыграть "Ньюкасл" со счетом 0:2, одержав третью победу подряд в Премьер-Лиге.



Однако уже к вечеру субботы "Челси" может потерять лидерство, поэтому турнирная позиция не имеет значения для Лэмпарда.



"Это был непростой матч. Отрезками мы играли хорошо, и в такого рода матчах результат имеет ключевое значение. Премьер-Лига тяжела и безжалостна, но мы очень хорошо отвечали на вызовы, которые возникали перед нами во время игры".



"Я не буду предаваться эйфории от того, что мы возглавили таблицу на пять минут. Важно оставаться скромными и помнить, что это долгая гонка", — сообщил Лэмпард BT Sport.