Лэмпард не придает значения тому, что "Челси" стал первым
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что не испытывает особого восторга по поводу выхода в лидеры Премьер-Лиги.
Автогол Федерико Фернандеса и точный удар Тэмми Абрахэма позволили "синим" обыграть "Ньюкасл" со счетом 0:2, одержав третью победу подряд в Премьер-Лиге.
Однако уже к вечеру субботы "Челси" может потерять лидерство, поэтому турнирная позиция не имеет значения для Лэмпарда.
"Это был непростой матч. Отрезками мы играли хорошо, и в такого рода матчах результат имеет ключевое значение. Премьер-Лига тяжела и безжалостна, но мы очень хорошо отвечали на вызовы, которые возникали перед нами во время игры".
"Я не буду предаваться эйфории от того, что мы возглавили таблицу на пять минут. Важно оставаться скромными и помнить, что это долгая гонка", — сообщил Лэмпард BT Sport.
21.11.2020 20:00
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Последние комментарии:
какой он чсвшный всеж.
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здесь Лэмпард просто умница
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Тот, кто ведет себя смиренно, будет возвышен, тот, кто возвышает себя, будет унижен
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