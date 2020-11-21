Лэмпард не придает значения тому, что "Челси" стал первым

Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что не испытывает особого восторга по поводу выхода в лидеры Премьер-Лиги.

Автогол Федерико Фернандеса и точный удар Тэмми Абрахэма позволили "синим" обыграть "Ньюкасл" со счетом 0:2, одержав третью победу подряд в Премьер-Лиге.

Однако уже к вечеру субботы "Челси" может потерять лидерство, поэтому турнирная позиция не имеет значения для Лэмпарда.

"Это был непростой матч. Отрезками мы играли хорошо, и в такого рода матчах результат имеет ключевое значение. Премьер-Лига тяжела и безжалостна, но мы очень хорошо отвечали на вызовы, которые возникали перед нами во время игры".

"Я не буду предаваться эйфории от того, что мы возглавили таблицу на пять минут. Важно оставаться скромными и помнить, что это долгая гонка", — сообщил Лэмпард BT Sport.


Метки Лэмпард, Ньюкасл, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2020 20:00

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  1. alexomck 21.11.2020 20:33 # alexomck
    какой он чсвшный всеж.

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  2. superperez101 21.11.2020 20:29 # superperez101
    здесь Лэмпард просто умница

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  3. wearechelsea 21.11.2020 20:05 # wearechelsea
    Тот, кто ведет себя смиренно, будет возвышен, тот, кто возвышает себя, будет унижен

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