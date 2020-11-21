Мама Фердинанда уберегла Терри от расправы Антона

Антон Фердинанд и Джон Терри Антон Фердинанд заявил, что Джон Терри должен благодарить его маму, которая уберегла экс-капитана "Челси" от расправы после инцидента с расистским оскорблением.

Напомним, в октябре 2011 Терри оскорбил Фердинанда, тогда выступавшего за КПР, фразой "f*****g black c**t", за что впоследствии схлопотал четырехматчевую дисквалификацию, получил штраф в 220 тысяч фунтов и лишился капитанской повязки сборной Англии.

Во время игры Фердинанд даже не понял, что подвергся расистскому оскорблению. Антон узнал об инциденте, когда встретился со своей семьей после финального свистка.

"Джон пошел вперед для длинного заброса мяча, а я повалил его. Он картинно упал, пытаясь заработать пенальти, а я повернулся к нему и сказал: "Вставай, ты крупнее меня". Он побежал и толкнул меня, а я толкнул его в ответ".

"Затем Джон трусцой вернулся на свою позицию и на телевизионную камеру сказал то, что сказал. В тот момент я ничего не слышал. Я был в игре. Мы победили, и я был в восторге".

"Моя семья была в ложе, и я пошел к ним вприпрыжку. Я был так счастлив, но у них было очень тихо. Моя мама сказала: "Антон, ты в порядке?" Затем моя жена: "Как ты?" Я ответил: "Да, мы едва победили "Челси"!

"Моя мама сказала: "Джон Терри действительно оскорбил тебя на расовой почве, Антон?" Я ответил: "Нет". Моя жена сказала: "Тебе лучше взглянуть на это".

"Она передала мне телефон. Я увидел (оскорбление Терри), вернул телефон и направился к выходу. Моя мама — единственный человек, который мог меня остановить в тот день".

"Моя кровь кипела, но мама окликнула меня, и когда я повернулся, она сказала: "Я знаю, чего ты хочешь, но сейчас не время", — рассказал Фердинанд The Guardian.


Метки Куинз Парк Рейнджерс, расизм, Терри, Фердинанд, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2020 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1592

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. danny949494 21.11.2020 20:37 # danny949494
    Терри бы его одним левым уложил. Лол)

    (ответить)

  2. petertosh 21.11.2020 20:26 # petertosh
    Фаррел в "джентльменах" хорошо на эту тему сказал:
    https://www.youtube.com/watch?v=1QD0-tGbxcQ

    (ответить)

  3. animadora 21.11.2020 19:48 # animadora
    Мама уберегла от пиздюлей, спасибо ей скажи.

    (ответить)

  4. m-ballack 21.11.2020 19:16 # m-ballack
    Оказывается челик норм себе праздновал победу и радовался, а карикатурную драматургию нагнали две черные свиноматки. Ебать ор)

    (ответить)

  5. megamind13 21.11.2020 19:10 # megamind13
    Терри в сборной играл вместе с его братом, ну решил угарнуть чутка, на эмоциях сказал. Уже 10 лет это говно возят, зб уже.

    (ответить)

  6. blueheart 21.11.2020 19:09 # blueheart
    Ныть столько лет о том , как его обозвали на футбольном поле.. это ппц

    (ответить)

  7. brown-ale 21.11.2020 19:08 # brown-ale
    Мамка решила пожалеть своего любовника.

    (ответить)

  8. nordway 21.11.2020 19:02 # nordway
    Ебло чернозадое,как они заeбали

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: