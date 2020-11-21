Мама Фердинанда уберегла Терри от расправы Антона

Антон Фердинанд заявил, что Джон Терри должен благодарить его маму, которая уберегла экс-капитана "Челси" от расправы после инцидента с расистским оскорблением.

Напомним, в октябре 2011 Терри оскорбил Фердинанда, тогда выступавшего за КПР, фразой "f*****g black c**t", за что впоследствии схлопотал четырехматчевую дисквалификацию, получил штраф в 220 тысяч фунтов и лишился капитанской повязки сборной Англии.



Во время игры Фердинанд даже не понял, что подвергся расистскому оскорблению. Антон узнал об инциденте, когда встретился со своей семьей после финального свистка.



"Джон пошел вперед для длинного заброса мяча, а я повалил его. Он картинно упал, пытаясь заработать пенальти, а я повернулся к нему и сказал: "Вставай, ты крупнее меня". Он побежал и толкнул меня, а я толкнул его в ответ".



"Затем Джон трусцой вернулся на свою позицию и на телевизионную камеру сказал то, что сказал. В тот момент я ничего не слышал. Я был в игре. Мы победили, и я был в восторге".



"Моя семья была в ложе, и я пошел к ним вприпрыжку. Я был так счастлив, но у них было очень тихо. Моя мама сказала: "Антон, ты в порядке?" Затем моя жена: "Как ты?" Я ответил: "Да, мы едва победили "Челси"!



"Моя мама сказала: "Джон Терри действительно оскорбил тебя на расовой почве, Антон?" Я ответил: "Нет". Моя жена сказала: "Тебе лучше взглянуть на это".



"Она передала мне телефон. Я увидел (оскорбление Терри), вернул телефон и направился к выходу. Моя мама — единственный человек, который мог меня остановить в тот день".



"Моя кровь кипела, но мама окликнула меня, и когда я повернулся, она сказала: "Я знаю, чего ты хочешь, но сейчас не время", — рассказал Фердинанд The Guardian.