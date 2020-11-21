Руни рассказал, что мог перейти в "Челси" или "Ньюкасл" вместо МЮ

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни рассказал, что мог оказаться в "Челси" или "Ньюкасле" до своего перехода к "красным дьяволам" в 2004 году.

Ярко заявив о себе в родном "Эвертоне", в 2004 году Руни, которому тогда было 18 лет, ушел в "Юнайтед", где впоследствии вырос в легенду клуба и всего английского футбола.



Руни наколотил рекордные 253 гола за "Юнайтед", выиграв пять титулов Премьер-Лиги, Кубок Англии, три Кубка Лиги, Лигу Чемпионов и Лигу Европы. Однако карьера Уэйна могла сложиться иначе.



"Я знал о варианте с "Юнайтед" еще до Евро-2004. Я знал, что "Манчестер Юнайтед" хочет менять купить. Я просто думал, что моя поездка на Евро и хорошая игра там помогут "Эвертону" выручить чуть больше денег за меня, но затем я сломал ногу и кое-что узнал".



"В то время у "Эвертона" были серьезные проблемы с деньгами, и я узнал, что они готовы выслушать предложения от других клубов. Они пытались подтолкнуть меня к переходу в "Челси", потому что "Челси" был готов заплатить больше всех".



"Но когда я узнал об интересе "Юнайтед", я хотел, чтобы они подтвердили это. И когда я узнал, что они действительно хотят купить меня, других вариантов для меня уже не существовало".



"Изначально "Юнайтед" хотел отложить мою покупку на один год, и тогда в переговоры со мной и "Эвертоном" вступил "Ньюкасл".



"Я не мог остаться в "Эвертоне" еще на год, поэтому я был готов уйти в "Ньюкасл" на этот год. Я сказал им об этом, мы даже обсудили зарплату и мои пожелания. Я сказал им, что они должны будут меня отпустить, когда обратится "Манчестер Юнайтед".



"Ньюкасл" согласился на это, но когда я вернулся к "Юнайтед" и сказал им, что перехожу в "Ньюкасл", если они меня не покупают сейчас, "Юнайтед" не захотел этого, и так я оказался в Манчестере", — сообщил Руни в официальном подкасте МЮ.