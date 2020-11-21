Моуриньо рассказал, что думает о пяти заменах
Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что пять замен — это лучше, чем три, но его устроит любое решение.
В данный момент Юрген Клопп из "Ливерпуля" и его коллеги по тренерскому цеху из других больших команд лоббируют возвращение пяти замен в Премьер-Лиге.
Но если бы Моуриньо мог что-нибудь изменить, то прежде всего изменил бы количество мест на скамейке запасных, а не количество разрешенных замен.
"Я не думаю, что мое мнение имеет значение".
"Мне уже давно сложно понять, почему мы берем с собой 20-21 игрока, а затем двух-трех из них нельзя включить в заявку на матч".
"Я бы сказал, что все мы — тренеры на каждом уровне и в каждом дивизионе — хотели бы подключать к участию в матче больше игроков. Все мы хотели бы, чтобы вместо семи игроков в запасе мы обладали девятью или 10, как во всех остальных странах. Вот это было бы замечательно для каждого".
"А что касается количества замен, то я могу понять различные точки зрения".
"Меня устраивают три, меня устраивают пять. В большинстве случаев я использую три. Если у меня будет возможность сделать четыре или пять замен, так лучше. Да, это было бы лучше. Но это не означает, что я сделаю четвертую или пятую замену".
"Некоторые клубы думают, что мощные составы получат преимущество с пятью заменами, но порой мощные составы не делают даже двух замен — они делают только одну. Так что здесь могут быть различные мнения. Меня устроит любое решение", — цитирует Моуриньо Evening Standard.
21.11.2020 17:00
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