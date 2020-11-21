Уайлдер: "Тренеры больших команд ведут себя эгоистично"
Главный тренер "Шеффилд Юнайтед" Крис Уайлдер заявил, что его коллеги из больших клубов ведут себя эгоистично, требуя вернуть пять замен в Премьер-Лиге.
"Шеффилд Юнайтед" был одним из клубов, которые в августе проголосовали против сохранения пяти замен на сезон 2020/21, и с тех пор мнение "клинков" не изменилось. Уайлдер по-прежнему уверен, что большие команды лишь лоббируют свои интересы.
"Давайте на чистоту. Юрген Клопп заботится о своем клубе. Я безмерно уважаю этих топ-тренеров, потому что они добиваются первоклассных результатов и выигрывают трофеи".
"Но они ведут себя эгоистично, потому что они заботятся о своих клубах. Им нет дела до "Шеффилд Юнайтед", им нет дела до сборной Англии".
"Их заботят "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Челси". Я это понимаю и уважаю".
"И я буду делать то же самое. Я буду заботиться о "Шеффилд Юнайтед", а нам пять замен не помогут".
"Я не думаю, что обычные люди переживают за душевное здоровье получающего 250 тысяч фунтов в неделю игрока, который не попадает в заявку. Это чушь собачья".
"У меня нет особых симпатий к большим командам. Если "Манчестер Сити" играет в Монголии в среду вечером, а затем должен играть в 12:30 субботы, то пусть играют в 12:30 субботы!" — цитирует Уайлдера Daily Mail.
21.11.2020 16:00
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Норм пидоров разъебал. Местные довены даже не поняли, о чем он сказал, но уже сгорели.
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Это вы ведёте себя эгоистично. Вылетайте в ЧШ!
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Они не думают о Шеффилд Юнайтед:
Шеффилд Юнайтед - 20 ( 1 очко )
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Пидор старый. Все топовые чемпы перешли на 5 замен, потому что не было предсезонки. На сколько же мерзкий старый ублюдок, понятное дело, что проблемы клубов у которых есть сборники и матчи ЕК его не ебут.
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