Уайлдер: "Тренеры больших команд ведут себя эгоистично"

Главный тренер "Шеффилд Юнайтед" Крис Уайлдер заявил, что его коллеги из больших клубов ведут себя эгоистично, требуя вернуть пять замен в Премьер-Лиге.

"Шеффилд Юнайтед" был одним из клубов, которые в августе проголосовали против сохранения пяти замен на сезон 2020/21, и с тех пор мнение "клинков" не изменилось. Уайлдер по-прежнему уверен, что большие команды лишь лоббируют свои интересы.



"Давайте на чистоту. Юрген Клопп заботится о своем клубе. Я безмерно уважаю этих топ-тренеров, потому что они добиваются первоклассных результатов и выигрывают трофеи".



"Но они ведут себя эгоистично, потому что они заботятся о своих клубах. Им нет дела до "Шеффилд Юнайтед", им нет дела до сборной Англии".



"Их заботят "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Челси". Я это понимаю и уважаю".



"И я буду делать то же самое. Я буду заботиться о "Шеффилд Юнайтед", а нам пять замен не помогут".



"Я не думаю, что обычные люди переживают за душевное здоровье получающего 250 тысяч фунтов в неделю игрока, который не попадает в заявку. Это чушь собачья".



"У меня нет особых симпатий к большим командам. Если "Манчестер Сити" играет в Монголии в среду вечером, а затем должен играть в 12:30 субботы, то пусть играют в 12:30 субботы!" — цитирует Уайлдера Daily Mail.