Гвардиола может представить себя в "Сити" и после 2023 года

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола допускает, что подписанный им новый контракт не будет его последним на "Этихад".

В минувший четверг "Сити" объявил, что Гвардиола продлил свой истекавший в конце этого сезона контракт до 2023 года.

Хосеп тренирует "горожан" с 2016 года и готов продолжать это делать еще много лет, если ему будет сопутствовать успех.

"Я не знаю. Когда я пришел сюда, то не ожидал, что проведу здесь семь лет".

"Я не знаю, что произойдет. Если честно, это зависит от результатов. Если мы будем успешны и счастливы, то почему нет?"

"Если мы не будем успешны и будем не так счастливы, тогда, думаю, нам нужны будут перемены. Все просто".

"Я здесь и буду стараться развить тот невероятный успех, которого мы достигли. В прошлом году мы выиграли два трофея, мы выиграли восемь трофеев за три сезона, и мы хотим сделать это снова", — цитирует Гвардиолу ESPN.


Метки Гвардиола, контракты, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2020 15:00

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