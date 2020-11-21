Гвардиола может представить себя в "Сити" и после 2023 года

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола допускает, что подписанный им новый контракт не будет его последним на "Этихад".

В минувший четверг "Сити" объявил, что Гвардиола продлил свой истекавший в конце этого сезона контракт до 2023 года.



Хосеп тренирует "горожан" с 2016 года и готов продолжать это делать еще много лет, если ему будет сопутствовать успех.



"Я не знаю. Когда я пришел сюда, то не ожидал, что проведу здесь семь лет".



"Я не знаю, что произойдет. Если честно, это зависит от результатов. Если мы будем успешны и счастливы, то почему нет?"



"Если мы не будем успешны и будем не так счастливы, тогда, думаю, нам нужны будут перемены. Все просто".



"Я здесь и буду стараться развить тот невероятный успех, которого мы достигли. В прошлом году мы выиграли два трофея, мы выиграли восемь трофеев за три сезона, и мы хотим сделать это снова", — цитирует Гвардиолу ESPN.