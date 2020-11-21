Лэмпард озабочен проблемами Пулишича со здоровьем

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард выразил озабоченность по поводу проблем вингера Кристиана Пулишича с задней поверхностью бедра.



Напомним, Пулишич получил травму задней поверхности бедра в финал Кубка Англии против "Арсенала" 1 августа и в результате пропустил старт новой кампании.



Три недели назад на разминке перед матчем против "Бернли" у Кристиана случился рецидив, и 22-летний американец не вернулся до сих пор. Теперь Лэмпард хочет докопаться до корня проблем.



"Что касается Кристиана, то мы все еще ищем причину. Сейчас ситуация такова, что он перенес проблемную травму. У Кристиана возникали некоторые мышечные проблемы еще до перехода к нам, и сейчас это происходит снова".



"Сейчас для Кристиана созданы идеальные условия на тренировочной базе. Нам нужно найти правильный баланс между игрой и отдыхом в течение недели, чтобы он мог показывать свой лучший футбол".



"Он все еще молод. Это не есть нормально, и мы найдем решение. Я хочу, чтобы Кристиан играл как можно больше матчей, потому что он хорош".



"Но в данную минуту он травмирован, и нам предстоит проделать определенную работу. Здесь у нас отличный медицинский штаб, и все мы хотим, чтобы Кристиан вернулся в свою лучшую форму", — цитирует Лэмпарда Goal.