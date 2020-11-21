Лэмпард озабочен проблемами Пулишича со здоровьем
Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард выразил озабоченность по поводу проблем вингера Кристиана Пулишича с задней поверхностью бедра.
Напомним, Пулишич получил травму задней поверхности бедра в финал Кубка Англии против "Арсенала" 1 августа и в результате пропустил старт новой кампании.
Три недели назад на разминке перед матчем против "Бернли" у Кристиана случился рецидив, и 22-летний американец не вернулся до сих пор. Теперь Лэмпард хочет докопаться до корня проблем.
"Что касается Кристиана, то мы все еще ищем причину. Сейчас ситуация такова, что он перенес проблемную травму. У Кристиана возникали некоторые мышечные проблемы еще до перехода к нам, и сейчас это происходит снова".
"Сейчас для Кристиана созданы идеальные условия на тренировочной базе. Нам нужно найти правильный баланс между игрой и отдыхом в течение недели, чтобы он мог показывать свой лучший футбол".
"Он все еще молод. Это не есть нормально, и мы найдем решение. Я хочу, чтобы Кристиан играл как можно больше матчей, потому что он хорош".
"Но в данную минуту он травмирован, и нам предстоит проделать определенную работу. Здесь у нас отличный медицинский штаб, и все мы хотим, чтобы Кристиан вернулся в свою лучшую форму", — цитирует Лэмпарда Goal.
21.11.2020 14:00
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Последние комментарии:
Когда его покупали это никого не беспокоило?
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Михайло нужно какой-то фильтр добавить, чтобы посты идиотов, которые пишут свою глубокую АНАЛИТИКУ (а по факту то ли просто тупые, то ли пытаются троллить), не отображались для тебя. Что-то вроде черного списка. А то вот я почитал глубокую АНАЛИТИКУ человека сверху - "Местным пенсам только ленивый об этом не говорил, когда те хайповали на его подписании." Как это комментировать?) Зачем я это прочитал))
Уж лучше видеть комменты в духе - "Азазза членси обосцали", чем такое.
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Пулишич посыпался ещё в Боруссии, от того немцы и не были особо против его трансфера. Никто не сомневался в его классности, как игрока, но вопрос его адаптации в интенсивности АПЛ с учётом того, что он подвержен травмам, оставался. Местным пенсам только ленивый об этом не говорил, когда те хайповали на его подписании. Безвиз так вообще ещё недавно пытался предъявить мне, что я сомневался в боеспособности Пулишича, будто он сейчас прям рвёт и тащит Челси к чемпионству.
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