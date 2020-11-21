Гвардиола: "Возможно, Моуриньо — доктор!"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на нападки со стороны своего коллеги Жозе Моуриньо из "Тоттенхэма" в преддверии субботней встречи команд.

Перед домашним матчем против "горожан" Моуриньо выразил уверенность, что вингер Рахим Стерлинг непременно сыграет против "шпор", несмотря на досрочное возвращение из сборной Англии по причине травмы.



Однако Гвардиола отказывается ввязываться в словесную перепалку с Моуриньо, лишь пошутив насчет квалификации Жозе как медика.



"Моуриньо должен обратиться к докторам сборной Англии и "Манчестер Сити". Он должен обратиться к докторам — только если Жозе сам не доктор. Я не знаю".



"Послушайте, я не собираюсь ничего вам отвечать насчет Жозе. Я заговорил о докторах, потому что он обвинил нас в том, что не является правдой. О таких вещах нужно говорить с докторами".



"Не спрашивайте меня больше, мне почти 50, и я достаточно взрослый, чтобы все понимать", — цитирует Гвардиолу Goal.