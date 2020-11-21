Артета хочет найти крота в команде
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета разочарован утечкой информации о драке защитника Давида Луиса и полузащитника Дани Себальоса.
На днях издание The Athletic сообщило в эксклюзивном материале, что во время тренировочного матча на базе "Арсенала" на прошлой неделе Луис отреагировал на жесткую игру Себальоса, отправив испанца в нокдаун ударом по лицу.
У Дани открылось кровотечение, однако ответить Давиду он не успел — другие игроки растащили драчунов в разные стороны.
Больше всего Артету здесь беспокоит не сам инцидент, который был улажен внутри команды, а то, что кто-то вынес это наружу.
"Мне это совершенно не нравится, и я найду, кто это сделал. Это совершенно противоречит тому, что я ожидаю от каждого. Это против приватности и конфиденциальности, которые нам необходимы, и у этого будут последствия", — цитирует Артету The Guardian.
21.11.2020 11:00
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Последние комментарии:
Если никто не видел, как е*ались игроки Арсенала в дымоходы, то этого и не было (Артета)
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В любой уважающей себя команде Луис уже был бы с позором сослан в третий состав и унижен публично в сми. Но это же Арсенал.
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Луис просто дал понять геям что он из челси
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Луис неадекват. В процессе игры всякое бывает, но реагировать так на ошибки партнера – это безумие.
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