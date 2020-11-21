Дини находит "странной" продажу МЮ Лукаку

Экс-нападающий "Уотфорда" Трой Дини заявил, что не может понять, почему "Манчестер Юнайтед" продал нападающего Ромелу Лукаку в прошлом году.

Устав тащить лямку бомбардира на "Олд Траффорд" и становиться козлом отпущения за плохие результаты команды, летом 2019 Лукаку ушел в "Интер", причем "красные дьяволы" продали Ромелу дешевле, чем купили его двумя годами ранее у "Эвертона".



С тех пор 27-летний бельгиец забил 41 мяч в 57 матчах за "Интер", включая 34 гола в прошлом сезоне. Итальянские успехи Лукаку вызывают вопросы у Дини к "Юнайтед", где Ромелу отличился 42 раза в 96 играх.



"Он очень хорош. Я всегда находил это странным, когда "Юнайтед" избавился от него".



"Такое впечатление, что они хотели игрока совсем без изъянов, потому что его результативность была не так уж плоха".



"Но я понимаю, почему люди становились слегка разочарованными в отношении него в "Юнайтед".



"Когда он уехал в Италию, то познакомился с тактическим аспектом игры и тренерским аспектом игры и значительно улучшил свой футбол. И ему было, что доказывать".



"Он всегда был зверем с 16 лет, и каждый говорил: "Посмотрите, какой талант". А теперь он стал регулярно забивать. Вы можете видеть насколько он силен. Он связывает игру, и именно он ассистировал, когда сборная Бельгии забивала Англии", — сообщил Дини talkSPORT.