Клопп открыт к покупкам в январе

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что из-за эпидемии травм защитников он будет искать решения на трансферном рынке в январе.

В данный момент в лазарете "Ливерпуля" находятся Виргил Ван Дейк, Джо Гомес и Трент Александер-Арнольд. Фабиньо едва возобновил тренировки, а Жоэль Матип всегда был известен своей склонностью к травмам.



Клопп верит в свою молодежь, но в то же время признает, что помышляет о покупках в зимнее окно по причине кадровой ситуации в линии обороны.



"Не имею понятия, предпримем ли мы что-нибудь в январе. Не имею понятия, хотим ли мы что-нибудь предпринять. Давайте просто подождем".



"Ясно лишь то, что мы будем искать решения на трансферном рынке. Но в данный момент наша ситуация такая, какая она есть".



"Я не хочу проводить параллели, но когда я пришел в Дортмунд в 2008 году, той зимой у меня осталось только двое центральных защитников, которым было 19 и 20 лет, и они играли постоянно. Их звали Матс Хуммельс и Невен Суботич".



"Здесь у нас есть свои таланты. Это молодые парни, которым 18, 19 и 23 года, а также у нас есть более опытные игроки, поэтому посмотрим. У каждого есть шанс".



"Они могут почуять шанс и ухватиться за него. Он хотят показать, что готовы, поэтому давайте посмотрим".



"У нас есть полузащитники — не прямо сейчас, но, возможно, через пару недель, — которые тоже способны сыграть в обороне. В данный момент мы в порядке".



"Я уверен, что у нас получится справиться с имеющимися парнями, а затем, надеюсь, мы сможем убедить в этом и остальной мир", — цитирует Клоппа Sky Sports.