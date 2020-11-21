"Юнайтед" подвергся кибератаке

"Манчестер Юнайтед" стал жертвой кибератаки на свои компьютерные системы.

Об обнаружении следов взлома клуб с "Олд Траффорд" объявил в пятницу вечером. В данный момент "Юнайтед" работает с экспертами над восстановлением безопасности.



В своем заявлении "красные дьяволы" указывают на "изощренных киберпреступников" и признаются, что клуб пока не осведомлен о какой-либо утечке персональных данных своих фанатов или клиентов.



По всей видимости, затронуты оказались внутренние системы клуба, потому что работоспособность медиаканалов, включая веб-сайт и приложение, не пострадала.



На "Олд Траффорд" отнеслись к инциденту очень серьезно и даже уведомили о случившемся Управление уполномоченного по информации (ICO).