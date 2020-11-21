9-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 21 ноября, четырьмя поединками стартует 9-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

НЬЮКАСЛ — ЧЕЛСИ 15:30 Онлайн-трансляция



"Ньюкасл" по-прежнему крайне нестабилен, одержав три победы в этом сезоне Премьер-Лиги, причем после каждой из трех неизменно следовало поражение. "Челси" является самой результативной командой в дивизионе, наколотив 20 голов в восьми матчах, а в случае победы сможет минимум на несколько часов захватить лидерство в таблице. "Синие" выиграли пять из семи последних встреч с "сороками" в рамках Премьер-Лиги, но на этом отрезке лишь однажды сохранили свои ворота на замке.



"Ньюкасл" надеется на возвращение своего нападающего Каллума Уилсона после травмы задней поверхности бедра. Джонджо Шелви, Мэтт Ритчи и Райан Фрэйзер точно не сыграют. Мигель Альмирон только вечером в четверг вернулся в Англию.



"Челси" предоставит отдых защитнику Тиаго Силве. Кристиан Пулишич все еще травмирован. Кай Хаверц возобновил тренировки после коронавирусной болезни.



АСТОН ВИЛЛА — БРАЙТОН 18:00 Онлайн-трансляция



Когда игра идет, "Астон Вилла" хороша. Перед международным перерывом бирмингемская команда вчистую переиграла "Арсенал", приплюсовав этот результат к победе 7:2 над "Ливерпулем" в октябре. "Брайтон" выглядел устрашающе в атаке на старте сезона, но сейчас с этим есть проблемы — только три забитых гола в четырех последних матчах. "Вилланы" еще ни разу не уступили "чайкам" на своем поле во всех соревнованиях — девять побед и три ничьи.



Вингер "Виллы" Бертран Траоре оправился после растяжения паховых мышц. Кортни Хауз также вернулся в строй, но Бьорн Энгелс и Фредерик Гильберт все еще отсутствуют.



Защитник "Брайтона" Льюис Данк возвращается после трехматчевой дисквалификации. Солли Матч и Аарон Коннолли залечили свои болячки. Дэви Проппер и Леандро Троссард под вопросом.



ТОТТЕНХЭМ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 20:30 Онлайн-трансляция



24-е тренерское противостояние Жозе Моуриньо и Хосепа Гвардиолы станет украшением уикенда. Две недели назад "Сити" не смог сократить отставание от "Ливерпуля", сыграв вничью 1:1, но "Тоттенхэм" тоже опережает "горожан", причем на те же пять очков. Это еще один матч, который Гвардиола не может позволить себе проиграть. Во время обоих своих выездов на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" "Сити" не забивал, зато дважды забивал Сон Хен Мин, а Уго Льорис оба раза отражал пенальти.



Защитник "Тоттенхэма" Мэтт Дохерти заразился коронавирусом в сборной Ирландии. Стивен Бергвейн в порядке, несмотря на досрочное возвращение из сборной Голландии. Эрик Ламела остается в лазарете.



Из лазарета "Сити" должны вернуться Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро. У Фернандиньо проблемы с животом, и он не сыграет.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ВЕСТ БРОМВИЧ 23:00 Онлайн-трансляция



Для "Манчестер Юнайтед" это возможность впервые в сезоне выиграть два матча подряд и одержать свою первую домашнюю победу в этой кампании Премьер-Лиги. "Вест Бромвич" располагается в зоне вылета, не зная побед уже 12 поединков чемпионата кряду — с 2:0 над "Дерби" в рамках Чемпионшипа 8 июля. "Дрозды" одержали три победы в пяти последних выездах к "красным дьяволам" в рамках чемпионата, хотя до этого могли похвастать только одной в 31.



"Юнайтед" надеется, что нападающий Маркус Рэшфорд успеет залечить свое плечо вовремя. Алекс Теллес снова доступен, переболев коронавирусом. Мейсону Гринвуду еще недавно нездоровилось, но он уже тренируется. Некоторые проблемы есть у Харри Магуайра и Виктора Линделефа.



Во время этой паузы сразу несколько неназванных игроков "Вест Бромвича" переболели коронавирусом, но для Бранислава Ивановича, Матеуса Перейры и Каллума Робинсона период самоизоляции окончен.