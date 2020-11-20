"Арсенал" работает над трансфером Собослаи

"Арсенал" приступил к работе над трансфером полузащитника "Ред Булл" Доминика Собослаи.

К своим 20 годам Собослаи успел сыграть 74 матча за "Ред Булл", забить 22 гола, выиграть три чемпионских титула и два Кубка Австрии.



Доминик, забивший пять голов и отдавший девять результативных передач в 13 матчах этого сезона, превратился в одну из самых лакомых целей для европейских топ-клубов, и "Арсенал" тоже не остается в стороне.



Как сообщает Daily Mirror, "канониры" изучают возможность приобретения Собослаи за те 23 миллиона фунтов, что прописаны в контракте игрока сборной Венгрии в качестве отступных.



В минувшее окно "Арсенал" вчистую потратил весь свой трансферный бюджет, а ради приобретения Томаса Партея даже залез в карман к своему владельцу Стэну Кроенке.



Поэтому просто взять и выложить требуемую за Собослаи сумму "канониры" не могут. Лондонский клуб надеется взять Доминика в рассрочку на три года.



Правда, в борьбе за Собослаи в зимнее трансферное окно "Арсенал" столкнется с жесточайшей конкуренцией других клубов. Среди претендентов на креативного полузащитника также значатся "РБ Лейпциг", "Реал" и "Милан".