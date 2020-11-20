Моуриньо: "Тоттенхэм" стал лучше с момента победы над "Сити"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что его команда стала лучше с момента своей победы над "Манчестер Сити" в прошлом сезоне.

В феврале подопечные Моуриньо одержали домашнюю победу над "Сити" со счетом 2:0 благодаря голам Стивена Бергвейна и Сон Хен Мина.



Жозе чувствует, что "Тоттенхэм" значительно прибавил за прошедшие с тех пор месяцы, но и "Сити", который в воскресенье снова пожалует в Северный Лондон, стал лучше.



"Мы стали лучше как команда, но и "Манчестер Сити" стал лучше".



"Сити" потратил 150 миллионов фунтов на трансферы, и они еще один год провели с Пепом (Гвардиолой). Его игроки еще один год работали с великолепным тренером".



"Когда мы встречались предыдущий раз, они, наверное, знали, что уже не станут чемпионами. А сейчас они знают, что находятся в гонке, и еще три очка позволят им подняться в топ-4 или топ-5".



"Мы стали лучше как команда, особенно в плане уверенности в себе. Сейчас у нас другая индивидуальность".



"В прошлом сезоне мы старались выживать. В этот раз у команды другой профиль. Мы стали лучше как команда, и у нас появилось больше решений. Мы лучше готовы к "Сити", но очевидно, что они хотят стать чемпионами. Мы хотим выиграть следующий матч — мы хотим выиграть завтра".



"Наш завтрашний соперник побеждает в Премьер-Лиге, почти побеждает в Премьер-Лиге или сражается за победу в Премьер-Лиге уже более 10 лет. Наверное, они еще не достигли совершенства и хотят большего".



"Мы же лишь в начале своего пути, и мы далеки от совершенства. Мы далеки от того, чтобы я был счастлив, и мы не являемся идеальной командой. Мы лучше, чем были прежде, и мы выходим на каждый матч с настроем добиться победы, но впереди еще долгий путь", — цитирует Моуриньо Sky Sports.