Смоллинг: "Оказался в дерьмовой ситуации из-за "Юнайтед"

Защитник "Ромы" Крис Смоллинг раскритиковал свой бывший клуб "Манчестер Юнайтед", из-за которого он оказался в "дерьмовой ситуации".

Вернувшись из аренды в "Роме" минувшим летом, Смоллинг узнал, что ему нет места в планах главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера на этот сезон уже после закрытия трансферного окна в Премьер-Лиге.



Вдобавок "красные дьяволы" сильно затянули с продажей Криса, и такое отношение клуба, за который он сыграл 323 матча, возмущает 30-летнего англичанина.



"Я знал, что мои дни при Оле практически сочтены. Я просто был слегка разочарован. Во-первых, я был хотел, чтобы мне сказали раньше. Во-вторых, мне позволили уйти, когда до закрытия итальянского окна оставался один день".



"Английское окно уже было закрыто. Я оказался в очень дерьмовой ситуации. Я должен был принять решение. Оле практически сказал мне: "Я не уверен, когда ты сможешь сыграть свой следующий матч".



"В идеале я бы хотел знать раньше летом, чтобы все спланировать, а не так, когда у меня остается один день. Кроме того, моя жена едва родила ребенка. Много всего произошло в последнюю минуту", — сообщил Смоллинг The Telegraph.