Смоллинг: "Оказался в дерьмовой ситуации из-за "Юнайтед"
Защитник "Ромы" Крис Смоллинг раскритиковал свой бывший клуб "Манчестер Юнайтед", из-за которого он оказался в "дерьмовой ситуации".
Вернувшись из аренды в "Роме" минувшим летом, Смоллинг узнал, что ему нет места в планах главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера на этот сезон уже после закрытия трансферного окна в Премьер-Лиге.
Вдобавок "красные дьяволы" сильно затянули с продажей Криса, и такое отношение клуба, за который он сыграл 323 матча, возмущает 30-летнего англичанина.
"Я знал, что мои дни при Оле практически сочтены. Я просто был слегка разочарован. Во-первых, я был хотел, чтобы мне сказали раньше. Во-вторых, мне позволили уйти, когда до закрытия итальянского окна оставался один день".
"Английское окно уже было закрыто. Я оказался в очень дерьмовой ситуации. Я должен был принять решение. Оле практически сказал мне: "Я не уверен, когда ты сможешь сыграть свой следующий матч".
"В идеале я бы хотел знать раньше летом, чтобы все спланировать, а не так, когда у меня остается один день. Кроме того, моя жена едва родила ребенка. Много всего произошло в последнюю минуту", — сообщил Смоллинг The Telegraph.
20.11.2020 20:00
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Последние комментарии:
Да и игрок неплохой, не ссал отношением на клуб никогда, странно видеть такой непрофессионализм со стороны Вротвурда (нет)
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Типичная xуйня, которой поeбать на игроков
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С точки зрения качества обороны Сериал не тот что раньше. Да, Смолл провел добротный сезон, но там каждый тур все пропускают регулярно и нет уже знаменитой итальянской школы защитников. Так что вряд ли бы мог заиграть на высоком уровне. Другое дело, что его бывшие партнеры в МЮ не блещут стабильностью. Зато молодых ноунеймов по 20 млн. набрали. Как всегда куча вопросов к трансферной политике.
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его вообще не нужно было продавать
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Надо было дать шанс после Италии
Один хрен нету норм защитников На замену.
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