Гвардиола хочет, чтобы Месси остался в "Барселоне", но оставляет дверь открытой

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола по-прежнему надеется, что нападающий Лионель Месси завершит игровую карьеру в "Барселоне".

Накануне Гвардиола заключил с "Сити" новый контракт до 2023 года, и пресса увидела в этом сильный намек на то, что теперь "горожане" точно подпишут Месси — или в январе, или в конце сезона, когда Лионель станет свободным агентом.



Гвардиола не хочет, чтобы его бывший клуб терял свою суперзвезду. Таково мнение Хосепа как фаната "Барселоны", но мнение Хосепа как наставника "Сити" может отличаться.



"Лионель Месси — игрок "Барселоны". Если вы хотите узнать мое частное мнение, то я премного благодарен "Барселоне" за все то, что они сделали для меня. В академии, как игроку и как тренеру они давали мне абсолютно все".



"Я хочу, чтобы он завершил свою карьеру там. Это то, чего я хочу. Я говорил это тысячу раз. Как фанат "Барселоны" я хочу, чтобы Лео закончил играть там".



"Однако его контракт истекает в этом году, и я не знаю, что у него на уме. Прямо сейчас он игрок "Барселоны", а время для трансферов — это июнь и июль. До тех пор нас ждут невероятные матчи, и мы хотели бы достичь своих целей. Мы думаем только об этом. Насчет остального мне нечего сказать", — цитирует Гвардиолу The Guardian.