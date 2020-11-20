Моуриньо недоволен, что Саутгейт прогибается под некоторых клубных тренеров

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо раскритиковал наставника сборной Англии Гарета Саутгейта, который, как он считает, идет на поводу у некоторых из своих коллег из клубов.

В минувшую среду нападающий "Тоттенхэм" Харри Кейн сыграл 76 минут в совершенно бессмысленном для сборной Англии матче против Исландии в Лиге Наций. В этом же поединке приняли участие Эрик Дайер и Харри Уинкс, также представляющие "шпор".



А вот полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон и вингер "Сити" Рахим Стерлинг досрочно покинули расположение сборной Англии по причине травм.



В субботу "Тоттенхэм" как раз примет на своем поле "Сити", и у Моуриньо нет никаких сомнений, что Стерлинг сыграет против его команды. Это лишь подтвердит теорию Жозе в отношении Саутгейта.



"Я прочитал — и я не думаю, что это неправда — историю о том, что некоторые клубные тренеры оказывают давление на Гарета Саутгейта, чтобы их игроки не играли. И порой Гарет чувствует, что ему нужно позвонить клубным тренерам, успокоить эмоции и попытаться взять под контроль сложную ситуацию".



"Я бы хотел, чтобы он назвал их имена. Я бы хотел, чтобы он назвал тренеров, которые подвергают его давлению, чтобы игроки не играли. Я бы хотел, чтобы он назвал тренеров, которым он звонит по телефону и перед которыми объясняется".



"В конце концов он обладает правом и властью, чтобы использовать тех игроков, которых захочет. Он хочет выигрывать матчи, особенно после поражений, так что даже бессмысленный матч может иметь для него значение. В это я ему симпатизирую".



"И, конечно, все мы знаем, что Стерлинг завтра сыграет. А когда Эрик Дайер вернулся травмированным из сборной Англии в прошлом месяце, он не играл два матча за "Тоттенхэм". Он не сыграл матч в Премьер-Лиге и матч в Лиге Европы. Ему потребовались две недели восстановления, но Рахим завтра сыграет".



"Думаю, Гарет должен объяснить всем нам эти детали. В остальном я полностью его поддерживаю, потому что он тренирует сборную такой страны, как Англия. Футболку "трех львов" всегда будут уважать, и он должен использовать тех игроков, которых хочет использовать".



"Я нормально отношусь к тому, что Кейн вышел в старте против Исландии. Матч сборной никогда не должен считаться бессмысленным. Единственная проблема для меня заключается в том, что условия должны быть одинаковыми для всех, без исключений", — цитирует Моуриньо ESPN.