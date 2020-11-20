Сульшер: "У меня нет сомнений насчет Гринвуда"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что его нападающий Мейсон Гринвуд преодолеет первый серьезный кризис в своей профессиональной карьере.

На старте нового сезона 19-летний Гринвуд столкнулся с упадком формы и дисциплинарными проблемами. Согласно слухам, "Юнайтед" даже приостановил переговоры со своим воспитанником о новой сделке.



Ранее в ноябре Гринвуд и вовсе перенес неведомую болезнь, однако Сульшер считает, что все относительно. Если смотреть на последние 12 месяцев, то Мейсон значительно прибавил.



"Если мы вернемся на год назад, то я оставил его вне заявки на матч Кубка Лиги против "Челси". Оставшись без игровой практики, Мейсон компенсировал это участием в матче Трофея Английской Футбольной Лиги. Вот как далеко он был год назад".



"Теперь он забил уже 19 голов за первую команду, он дебютировал за сборную Англии, он забил в своем первом матче за сборную U-21. Он добился замечательного прогресса".



"Конечно, он будет в газетных заголовках — и когда забивает, и когда не играет".



"Каждый имеет право на плохое самочувствие, и когда ты плохо себя чувствуешь, ты не можешь тренироваться".



"Он немного отдохнул и восемь-девять матчей не тренировался. Мы едва начали заново приводить его в форму".



"У меня нет сомнений насчет него. У него очень хорошая голова, а его талант виден каждому", — цитирует Сульшера Sky Sports.