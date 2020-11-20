Обамеянг восхищается "зверем" Мане

Габонский капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг выразил свое восхищение сенегальским нападающим "Ливерпуля" Садио Мане.

С момента перехода из "Саутгемптона" в 2016 году Мане забил более 80 голов за "Ливерпуль", и Обамеянг безмерно уважает своего постоянного конкурента в борьбе за "Золотой мяч" Премьер-Лиги.



Будучи сам африканцем, Пьер-Эмерик считает Садио своим приятелем, но когда они ступают на футбольное поле, эта дружба заканчивается.



"Садио — игрок, которым восхищаются все африканцы".



"Каждый тренер хотел бы обладать такого рода игроком в своей команде. Как и все африканские игроки, мы дразним друг друга и шутим до и после каждого матча. Но как только раздается стартовый свисток, он превращается в зверя".



"Я очень его уважаю, потому что вы и сами видите по социальным медиа и новостям, как много он сделал для своей родной деревни", — цитирует Обамеянга Liverpool Echo.