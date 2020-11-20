Клопп не одобряет посещение Салахом свадьбы брата

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал понять, что не одобряет решение нападающего Мохамеда Салаха посетить свадьбу своего брата в Каире.

В ближайших трех матчах "Ливерпуль" не сможет рассчитывать на Салаха, который заболел коронавирусом во время поездки в сборную Египта и тем самым подвел свой клуб.



По всей видимости Мохамед заразился во время свадебной вечеринки своего брата, и Клопп не одобряет посещение столь многолюдного мероприятия в разгар пандемии.



"Сегодня он возвращается, как я слышал. Мы постоянно находимся в тесном контакте. Когда он сдаст тест с отрицательным результатом, процесс пойдет. У него все в порядке, и он чувствует себя хорошо".



"Я могу рассказать о своем опыте в Германии этим летом. Мой друг специально перенес вечеринку по поводу своего Дня рождения из-за меня, зная, что я приеду в Германию. 50 людей присутствовали на вечеринке, но в последнюю минуту я решил, что не пойду. Это была всего лишь вечеринка по поводу Дня рождения, и в то время это было разрешено в Германии. Вечеринка была на на открытом воздухе, но я все равно не пошел".



"В разных странах это устроено по-разному, и где-то социальное давление сильнее. Свадьба брата — очень особенный момент".



"Я лишь могу сказать, что мои игроки невероятно дисциплинированны. Остальное останется между Мо и мной", — цитирует Клоппа TEAMtalk.



Также Юрген сообщил, что капитан команды Джордан Хендерсон пропустит матч против "Лестера" в воскресенье. Вопрос насчет готовности Фабиньо и Тиаго Алькантары отложен на последний момент.