Артета: "Между Луисом и Себальосом нет никаких проблем"

Наставник "Арсенала" Микель Артета заверил, что между защитником Давидом Луисом и полузащитником Дани Себальосом нет никаких проблем.

Накануне прессе стало известно, что Луис и Себальос сцепились во время тренировочного матча на прошлой неделе. Утверждалось, что Давид послал оппонента в нокдаун ударом по лицу.



"Фейк", — коротко отреагировал в твиттере Себальос на публикацию The Athletic о том, что партнер по команде разбил ему в кровь нос.



А вот Артета ничего опровергать не стал, лишь принизив значимость инцидента.



"Я очень плохо вижу издалека. Поэтому мы тренируемся за закрытыми дверьми".



"Что произошло между ними? Ничего. Наши тренировки проходят в очень соревновательном духе, и какие-то трения возникают постоянно. Мы немедленно разбираемся с такого рода вещами внутри команды, и здесь особо нечего сказать. Между ними нет совершенно никаких проблем", — цитирует Артету Goal.