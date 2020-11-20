Артета: "Между Луисом и Себальосом нет никаких проблем"
Наставник "Арсенала" Микель Артета заверил, что между защитником Давидом Луисом и полузащитником Дани Себальосом нет никаких проблем.
Накануне прессе стало известно, что Луис и Себальос сцепились во время тренировочного матча на прошлой неделе. Утверждалось, что Давид послал оппонента в нокдаун ударом по лицу.
"Фейк", — коротко отреагировал в твиттере Себальос на публикацию The Athletic о том, что партнер по команде разбил ему в кровь нос.
А вот Артета ничего опровергать не стал, лишь принизив значимость инцидента.
"Я очень плохо вижу издалека. Поэтому мы тренируемся за закрытыми дверьми".
"Что произошло между ними? Ничего. Наши тренировки проходят в очень соревновательном духе, и какие-то трения возникают постоянно. Мы немедленно разбираемся с такого рода вещами внутри команды, и здесь особо нечего сказать. Между ними нет совершенно никаких проблем", — цитирует Артету Goal.
20.11.2020 15:00
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