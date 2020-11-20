Партей не поможет "Арсеналу" против "Лидса"

"Арсенал" подтвердил, что полузащитник Томас Партей пропустит воскресный выезд к "Лидсу" из-за травмы бедра.

Обошедшийся "Арсеналу" в 45 миллионов фунтов Партей получил эту травму против "Астон Виллы" 8 ноября, будучи замененным в перерыве, и в результате не смог откликнуться на вызов в сборную Ганы.



Этих двух недель Томасу не хватило, чтобы залечить растяжение. 27-летний полузащитник все еще находится в процессе реабилитации.



"Он травмировался в самом начале матча (против "Астон Виллы") и хотел продолжить игру во втором тайме. Но мы знали, что это существенная травма".



"Он очень упорно работает и хочет снова играть. Надеюсь, скоро мы сможем поставить его на ноги, но с такого рода травмой нужно быть осторожным", — цитирует главного тренера "Арсенала" Микеля Артету Daily Express.



Среди других потерь "канониров" перед выездом на "Элланд Роуд" значатся заболевшие коронавирусом Сеад Колашинац и Мохамед Эльнени.