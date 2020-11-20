Ходжсон поддался уговорам Клоппа насчет пяти замен

Рой Ходжсон и Юрген Клопп Наставник "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон подтвердил, что Юрген Клопп из "Ливерпуля" и Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" выигрывают битву за возвращение пяти замен в Премьер-Лиге.

Громко заявив о необходимости пяти замен для благополучия игроков перед международным перерывом во время очного матча своих команд, затем Клопп и Гвардиола перешли от слов к делу.

В минувшую среду состоялась видеоконференция 20 главных тренеров Премьер-Лиги, и некоторых из тех 11, кто в августе высказывался против пяти замен, изменили свое мнение.

"Им все еще нужно несколько голосов. Но я думаю, есть хорошие шансы, что им удастся сделать это".

"Как и меня, одного-двух других людей, которые прежде голосовали против, убедили страстные аргументы топ-клубов".

"Нет никаких сомнений, что это поможет большим командам. Они настаивают, что это позволит снизить риск травм и даже окажет положительный эффект на психическое состояние игроков".

"Когда речь заходит о психическом состоянии, становится очень сложно возражать. Хотя, должен сказать, я не уверен, что больше замен, а не меньше матчей помогут делу".

"Люди вроде меня, Дэвида Мойеса и Скотта Паркера сказали, что не будут возражать, если пять замен сделают каждого счастливым".

"Если состоится новое голосование, и мой президент спросит меня, я скажу ему голосовать за, если этого хочет каждый. Я не хочу быть тем, кто размахивает флагом на баррикадах и говорит, что все это неправильно", — цитирует Ходжсона Daily Star.


Метки Кристал Пэлас, Премьер-Лига, Ходжсон

Автор mihajlo   

Дата 20.11.2020 13:00

Количество просмотров Просмотров: 877

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  1. jirrort 20.11.2020 14:03 # jirrort
    Рот насекомого снова затащил

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  2. lovrentiy 20.11.2020 13:59 # lovrentiy
    Михуило, сука, спецом фото подобрал для местных пенсопеджиков.

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  3. sellman 20.11.2020 13:53 # sellman
    Какие ещё нужны доказательства ротации Клёпа всем и вся?!

    Колбасные додики скажут, что это фотошоп

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  4. electric 20.11.2020 13:18 # electric
    Михужло сосёт бибы

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  5. meshuggah 20.11.2020 13:17 # meshuggah
    своим ртом всех заебал

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