Ходжсон поддался уговорам Клоппа насчет пяти замен
Наставник "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон подтвердил, что Юрген Клопп из "Ливерпуля" и Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" выигрывают битву за возвращение пяти замен в Премьер-Лиге.
Громко заявив о необходимости пяти замен для благополучия игроков перед международным перерывом во время очного матча своих команд, затем Клопп и Гвардиола перешли от слов к делу.
В минувшую среду состоялась видеоконференция 20 главных тренеров Премьер-Лиги, и некоторых из тех 11, кто в августе высказывался против пяти замен, изменили свое мнение.
"Им все еще нужно несколько голосов. Но я думаю, есть хорошие шансы, что им удастся сделать это".
"Как и меня, одного-двух других людей, которые прежде голосовали против, убедили страстные аргументы топ-клубов".
"Нет никаких сомнений, что это поможет большим командам. Они настаивают, что это позволит снизить риск травм и даже окажет положительный эффект на психическое состояние игроков".
"Когда речь заходит о психическом состоянии, становится очень сложно возражать. Хотя, должен сказать, я не уверен, что больше замен, а не меньше матчей помогут делу".
"Люди вроде меня, Дэвида Мойеса и Скотта Паркера сказали, что не будут возражать, если пять замен сделают каждого счастливым".
"Если состоится новое голосование, и мой президент спросит меня, я скажу ему голосовать за, если этого хочет каждый. Я не хочу быть тем, кто размахивает флагом на баррикадах и говорит, что все это неправильно", — цитирует Ходжсона Daily Star.
20.11.2020 13:00
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