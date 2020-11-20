Ходжсон поддался уговорам Клоппа насчет пяти замен

Наставник "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон подтвердил, что Юрген Клопп из "Ливерпуля" и Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" выигрывают битву за возвращение пяти замен в Премьер-Лиге.

Громко заявив о необходимости пяти замен для благополучия игроков перед международным перерывом во время очного матча своих команд, затем Клопп и Гвардиола перешли от слов к делу.



В минувшую среду состоялась видеоконференция 20 главных тренеров Премьер-Лиги, и некоторых из тех 11, кто в августе высказывался против пяти замен, изменили свое мнение.



"Им все еще нужно несколько голосов. Но я думаю, есть хорошие шансы, что им удастся сделать это".



"Как и меня, одного-двух других людей, которые прежде голосовали против, убедили страстные аргументы топ-клубов".



"Нет никаких сомнений, что это поможет большим командам. Они настаивают, что это позволит снизить риск травм и даже окажет положительный эффект на психическое состояние игроков".



"Когда речь заходит о психическом состоянии, становится очень сложно возражать. Хотя, должен сказать, я не уверен, что больше замен, а не меньше матчей помогут делу".



"Люди вроде меня, Дэвида Мойеса и Скотта Паркера сказали, что не будут возражать, если пять замен сделают каждого счастливым".



"Если состоится новое голосование, и мой президент спросит меня, я скажу ему голосовать за, если этого хочет каждый. Я не хочу быть тем, кто размахивает флагом на баррикадах и говорит, что все это неправильно", — цитирует Ходжсона Daily Star.