Клопп объяснил, почему Премьер-Лиге важно вернуться к пяти заменам

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему Премьер-Лиге так важно вернуться к пяти заменам.

Перед стартом этого сезона клубы Премьер-Лиги дважды проголосовали против пяти замен, как было в концовке прошлой кампании.



Однако насыщенное расписание и обилие травм вызывали массу жалоб со стороны наставников больших команд, и голос Клоппа, пожалуй, звучит громче всех.



По словам Клоппа, в минувшую среду они с другими главными тренерами обсудили эту проблему, и некоторые из коллег Юргена теперь поддерживают возвращение к пяти заменам.



"Мы упорно сражались, чтобы получить зимний перерыв в обычный сезон. Получить одну неделю после самого интенсивного отрезка сезона. Одну неделю, когда тебе не нужно думать о футболе, не нужно тренироваться, не нужно просыпаться утром с мыслью: "Как мне играть сегодня вечером?" Мы упорно сражались за эту неделю".



"Но сейчас у нас не обычный сезон. Этот сезон на четыре недели короче при прежнем количестве матчей. Это очень особенное время — не только для футбола, но для всего мира. Всем нам приходится упорно трудиться, чтобы преодолеть это. Похоже, только две вещи в мире не изменились: расписание Премьер-Лиги и три замены".



"Мы должны говорить об этих вещах. Мы должны говорить с телевизионным компаниями. Людям нужно понять футболистов. Люди говорят: "Ох, но ведь они зарабатывают так много". Дело не в этом. Они зарабатывают так много, потому что они такие особенные".



"Есть блестящие актеры, но они никогда не будут Джеймсом Бондом. А вот сам Джеймс Бонд зарабатывает больше других. Так и в футболе. Столь многие люди играют в футбол, и лучшие из них зарабатывают больше. Но это не делает их более устойчивыми ко всему в жизни. В среду у нас состоялась встреча всех тренеров, и это было так важно".



"Был ли эксперимент с пятью заменами успешным? Да. До начала сезона некоторые люди могли подумать, что это стало бы преимуществом для нас, если бы мы сохранили пять замен".



"Но оно им никогда не было, и я, будучи христианином, могу обещать вам это. Это ни на секунду не было нашим преимуществом. Все остальные страны оставили пять замен. У "Ювентуса" и "Интера" самые большие составы в Италии, но другие клубы все равно сказали: "Нам нужно пять замен".



"Вчера шесть главных тренеров изменили свое мнение. Мы нуждаемся в пяти заменах. Ради игроков, не клубов. Декабрь и январь — суровое время и в обычный сезон. Мы знаем это. Но в этом году для клубов из Лиги Чемпионов и Лиги Европы октябрь подобен декабрю, ноябрь подобен декабрю, декабрь остается декабрем, затем январь, затем февраль".



"Дело не во мне. Дело не в "Ливерпуле". Дело в благополучии игроков и только. Если вы спросите самих игроков, они скажут вам: "Я в порядке!" И это проблема, потому что игроки всегда хотят играть. Всегда. Пока не получат травму. Так что игроки — не лучший источник".



"Ассоциация профессиональных футболистов не должна спрашивать игроков: "Что вы думаете?" Тут важен здравый смысл. Как и Ассоциация тренеров не должна спрашивать нас, потому что проблема очевидна. Примите решение. Пять или три? Лучшее решение — пять. Сделайте это", — сообщил Клопп Daily Mail.