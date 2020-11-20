Лэмпард поддержал призыв о пяти заменах

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поддержал призыв о возвращении к пяти заменам в Премьер-Лиге.

Как и другие наставники больших команд, Лэмпард обеспокоен, какую нагрузку испытывают игроки в этом сезоне.



Лэмпард предполагает, что отказ клубов Премьер-Лиги от пяти замен в августе был обусловлен надеждой на скорое возвращение жизни в норму, однако пандемия коронавируса никуда не делась, и Фрэнк призывает действовать.



"Думаю, мы с клубами должны пересмотреть это решение. С момента окончания локдауна (в июне), когда мы получили возможность делать по пять замен, обстановка не изменилась".



"Возможно, есть причина, почему сейчас тренеры не всегда используют все три замены. Когда 10 твоих игроков находятся на грани из-за чрезмерной усталости, ты бережешь третью замену на случай травмы".



"В первую очередь меня беспокоит благополучие игроков. Они испытывают невероятный стресс, особенно выступающие в еврокубках".



"Я не хочу, чтобы кто-нибудь плакался насчет игроков — все мы знаем, как нам повезло, но у всех остальных есть пять замен, и мое мнение, что мы должны изменить свое решение", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.