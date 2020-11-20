Фернандеш: "Было грустно, что не перешел в "Тоттенхэм"

Полузащитник Бруну Фернандеш признался, что был расстроен сорвавшимся переходом в "Тоттенхэм" за полгода до того, как оказался в "Манчестер Юнайтед".

Покупка Фернандеша у "Спортинга" в январе 2020 стала большой трансферной удачей для "Юнайтед". Бруну блестяще отыграл вторую половину прошлого сезона и помог "красным дьяволам" квалифицироваться в Лигу Чемпионов.



Фернандеш мог приехать в Премьер-Лигу и раньше, но летом 2019 "Тоттенхэму" не удалось согласовать стоимостью игрока сборной Португалии, хотя сам Бруну хотел перейти к "шпорам".



"Я был близок к переходу в "Тоттенхэм". Летом я был ближе к "Тоттенхэму", чем к "Манчестеру".



"В тот момент "Спортинг" думал, что за меня предлагают недостаточно. Они думали, что заслуживают больше за игрока вроде меня. Они хотели больше денег. Я не сходил с ума, мне было грустно".



"Я думал, что моя мечта перебраться в Премьер-Лигу не исполнится. Перебраться в Премьер-Лигу и выступать за "Тоттенхэм" — на тот момент это было удивительное предложение".



"Но у всего есть своя причина. Возможно, я не перешел в "Тоттенхэм" тогда, потому что впереди меня ждало нечто особенное".



"Ожидание оправдало себя, потому что две мои мечты исполнились одновременно — играть в Премьер-Лиге и за "Манчестер Юнайтед", — сообщил Фернандеш в официальном подкасте МЮ.