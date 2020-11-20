Почеттино дважды отказал "Барселоне" в этом году

В течение этого года экс-наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино дважды отказался возглавить "Барселону".

Прошел ровно один год, как Почеттино был уволен из лондонского клуба. Маурисио все еще находится в поисках правильного варианта, чтобы вернуться к тренерской работе, за эти 12 месяцев отклонив несколько предложений, в том числе дважды от "Барселоны".



Как сообщает Evening Standard, впервые "Барселона" обратилась к Почеттино в январе, когда был уволен Эрнесто Вальверде. Затем каталонский клуб обратился к Маурисио перед назначением Рональда Кумана.



Оба раза экс-рулевой "Эспаньола" вежливо отказал "Барселоне", посчитав, что это неподходящее время и неподходящий проект для него. 48-летний аргентинец не был готов взяться за работу без 100-процентной уверенности, что этот вариант ему идеально подходит.



Тем не менее, Почеттино не закрывает дверь перед "Барселоной", и если в будущем клуб с "Ноу Камп" обратится к нему в третий раз, возвращение Маурисио в Премьер-Лигу может быть отложено.