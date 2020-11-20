Эльнени и Салах летят домой, хотя все еще болеют коронавирусом

Мохамед Салах Полузащитник "Арсенала" Мохамед Эльнени и нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах летят из Египта в Англию, несмотря на то, что по-прежнему заражены коронавирусной инфекцией.

Напомним, оба игрока египетской сборной заразились COVID-19, находясь на родине в этот международный перерыв.

Эльнени и Салах были отправлены на самоизоляцию, а сделанные в четверг тесты показали, что тот и другой пока не побороли коронавирус, несмотря на отсутствие симптомов болезни.

Тем не менее, в пятницу частный самолет вернет обоих инфицированных Мохамедов домой в соответствии с договоренностью двух клубов и Федерацией футбола Египта.

По прибытии в Англию, сообщает Sky Sports, каждый из двух игроков продолжат свой 10-дневный карантин, как то предписано постановлением правительства Британии.


Метки Арсенал, Ливерпуль, Салах, сборная Египта, Эльнени

Автор mihajlo   

Дата 20.11.2020 07:00

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 20.11.2020 08:27 # brown-ale
    А так вообще легально заразными-то лететь? Вот они, разносчики ковида.

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  2. largo-winch 20.11.2020 07:26 # largo-winch
    Стиви Джи подрывает скамцо
    Салах подрывает пенсов!
    и это прекрасно!

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  3. wearechelsea 20.11.2020 07:20 # wearechelsea
    Кек, 7ивер2уль без Салаха будет играть в воскресенье

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  4. j-silver 20.11.2020 07:13 # j-silver
    гейсеналец совратил залупульца и оба заразились. вот такая она, однополая любовь

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