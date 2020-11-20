Эльнени и Салах летят домой, хотя все еще болеют коронавирусом

Полузащитник "Арсенала" Мохамед Эльнени и нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах летят из Египта в Англию, несмотря на то, что по-прежнему заражены коронавирусной инфекцией.

Напомним, оба игрока египетской сборной заразились COVID-19, находясь на родине в этот международный перерыв.



Эльнени и Салах были отправлены на самоизоляцию, а сделанные в четверг тесты показали, что тот и другой пока не побороли коронавирус, несмотря на отсутствие симптомов болезни.



Тем не менее, в пятницу частный самолет вернет обоих инфицированных Мохамедов домой в соответствии с договоренностью двух клубов и Федерацией футбола Египта.



По прибытии в Англию, сообщает Sky Sports, каждый из двух игроков продолжат свой 10-дневный карантин, как то предписано постановлением правительства Британии.