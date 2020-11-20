"Сити" сосредоточится на согласовании трансфера Месси

Закрыв вопрос с будущим своего главного тренера Хосепа Гвардиолы, теперь "Манчестер Сити" сосредоточится на согласовании трансфера нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Накануне клуб с "Этихад" порадовал своих фанатов новостью о том, что Гвардиола заключил новый контракт до июня 2023 с зарплатой в районе 20 миллионов фунтов в год. При этом предыдущее соглашение каталонца истекало уже в конце этого сезона.



Таким образом, "Сити" снял неопределенность, которая могла повлиять на настроение в раздевалке и на переговоры с потенциальными новичками, одним из которых значится Месси.



"Горожане" хотели подписать Лионеля еще в минувшее трансферное окно, когда 33-летний аргентинец даже подал прошение о трансфере, но затем передумал судиться с близким его сердцу клубом, который наотрез отказался отпускать его свободным агентом.



За прошедшее с тех пор время Месси не утратил желание покинуть "Ноу Камп". Лионель сделал сильнейший намек на это по возвращении домой из сборной Аргентины в среду.



"Правда в том, что из меня всегда делают причину всех проблем в клубе, и я слегка устал от этого. Помимо этого, после 15 часов перелета меня здесь ждали представители налоговой службы. Это безумие", — сообщил Месси в аэропорту.



Как утверждает Daily Mirror, "Сити" может попытаться подписать Месси уже в январе, но куда вероятнее, что трансфер состоится следующим летом, когда у Лионеля истекает контракт с "Барселоной".



При этом Месси уже с января сможет свободно вести переговоры с "горожанами" как с зарубежным клубом и даже заключить предварительный контракт.



На "Этихад" считают, что Лионель может стать последним элементом пазла, который собирает Гвардиола с целью наконец достичь желанной цели — выиграть Лигу Чемпионов.