"Сити" сосредоточится на согласовании трансфера Месси

Лионель Месси и Хосеп Гвардиола Закрыв вопрос с будущим своего главного тренера Хосепа Гвардиолы, теперь "Манчестер Сити" сосредоточится на согласовании трансфера нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Накануне клуб с "Этихад" порадовал своих фанатов новостью о том, что Гвардиола заключил новый контракт до июня 2023 с зарплатой в районе 20 миллионов фунтов в год. При этом предыдущее соглашение каталонца истекало уже в конце этого сезона.

Таким образом, "Сити" снял неопределенность, которая могла повлиять на настроение в раздевалке и на переговоры с потенциальными новичками, одним из которых значится Месси.

"Горожане" хотели подписать Лионеля еще в минувшее трансферное окно, когда 33-летний аргентинец даже подал прошение о трансфере, но затем передумал судиться с близким его сердцу клубом, который наотрез отказался отпускать его свободным агентом.

За прошедшее с тех пор время Месси не утратил желание покинуть "Ноу Камп". Лионель сделал сильнейший намек на это по возвращении домой из сборной Аргентины в среду.

"Правда в том, что из меня всегда делают причину всех проблем в клубе, и я слегка устал от этого. Помимо этого, после 15 часов перелета меня здесь ждали представители налоговой службы. Это безумие", — сообщил Месси в аэропорту.

Как утверждает Daily Mirror, "Сити" может попытаться подписать Месси уже в январе, но куда вероятнее, что трансфер состоится следующим летом, когда у Лионеля истекает контракт с "Барселоной".

При этом Месси уже с января сможет свободно вести переговоры с "горожанами" как с зарубежным клубом и даже заключить предварительный контракт.

На "Этихад" считают, что Лионель может стать последним элементом пазла, который собирает Гвардиола с целью наконец достичь желанной цели — выиграть Лигу Чемпионов.


Метки Барселона, Манчестер Сити, Месси

Автор mihajlo   

Дата 20.11.2020 06:00

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  1. largo-winch 20.11.2020 06:35 # largo-winch
    Сити купит Месси,
    Ливерпуль подпишет Мбаппе,
    а Чолсы оформят дрочуна Дзюбу....

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  2. superglor 20.11.2020 06:12 # superglor
    Петухи с Моуриньо выиграют АПЛ раньше, чем Сити с лысым - ЛЧ.

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  3. xah 20.11.2020 06:07 # xah
    Доброе утро

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